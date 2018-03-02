Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грузы ушли: Россия забрала уголь из портов Латвии - СМИ
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
Беременная ведущая «Первого канала» занимается спортом
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кроуфорд, Стюарт и «звездные» дети блистали на вечеринке Chanel
Провал дня. Грузчик разрушил палету пивных банокТо чувство, когда неделя не задалась с первого ее дня
РФ сделала выводы после случая с Су-25: в бой вернутся Су-35 -СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото)
В США решили запретить «тихие» автомобили
Винтовка России ОСВ-96 показала в Сирии исключительные качества
Необычная поза Глюкозы с мужем понравилась Сети
Кроуфорд, Стюарт и «звездные» дети блистали на вечеринке Chanel
Рената Литвинова в «бабушкином» платке прогулялась по лесу
СМИ: Екатерина Рождественская рассказала о смерти Васильевой
В Сети обсуждают необычное платье Тархановой – СМИ
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
04:43 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровскому краю предоставят почти 600 миллионов на новые места в яслях

Из федерального бюджета краю выделят почти 600 миллионов рублей для повышения доступности яслей и детских садов для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. Программа по развитию дошкольного образования предусматривает финансирование до 2020 года. В этом году выделят 360 миллионов рублей, в 2019-м — 230.

Источник: Reuters

На эти средства в регионе построят новые дошкольные учреждения и модернизируют существующие. Сумму субсидий рассчитали с учётом численности детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет, не обеспеченных местом в яслях. Так как в Хабаровском крае проживает 1,3 миллиона человек, а в Приморском — почти два миллиона, из федерального бюджета соседям выделят на 150 миллионов рублей больше. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Создать дополнительные места в дошкольных учреждениях поручил президент России Владимир Путин. К 2021 году планируют достигнуть стопроцентной доступности образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.

«Сегодня мы выделяем деньги на решение проблемы очередей в детские сады для детей до трёх лет. Это важная программа, которая у нас сейчас реализуется. В общей сложности в этом и следующем году по 24,5 млрд рублей в год получат 82 региона. Мы рассчитываем, что к 2021 году практически все дети до трёх лет смогут ходить в детский сад, если родители, конечно, примут такое решение», — заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Финансирование предполагает также государственная программа «Развитие образования», которую дополнили реализацией программы по созданию дополнительных мест. Всего в регионы из федерального бюджета за два года направят 49 миллиардов рублей.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с весны этого года в дошкольные учреждения Хабаровского края начнут принимать малышей от полутора лет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Футбольный Кубок FIFA приближается к Владивостоку
Корреспондента РИА «Восток-Медиа» ОНФ наградил за правду и справедливость
Путин обвинил США в провокации гонки вооружений
США нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие России
Глава WADA пожалел о быстром восстановлении ОКР
«Мэрам крупных городов подан сигнал» — эксперт о послании Путина
Актриса Галь Гадот крутит хулахуп. Это очень смешно!
Российские олигархи заработали миллиарды за месяц
Пользователи разглядели привидение на голове змеи (фото)
Спорт
«Анжи» и «Рубин» открывают весеннюю программу чемпионата России В чемпионате страны в ближайшие два с половиной месяца предстоит сыграть 10 туров
Авто
Путин обозначил сроки открытия движения по мосту в Крым По словам президента, автомобильное движение по мосту через Керченский пролив должно открыться уже «через несколько месяцев»
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Российские врачи спасли новорожденного весом в 420 граммов Младенец родился намного раньше положенного срока.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь