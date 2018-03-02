Хабаровскому краю предоставят почти 600 миллионов на новые места в яслях

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На эти средства в регионе построят новые дошкольные учреждения и модернизируют существующие. Сумму субсидий рассчитали с учётом численности детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет, не обеспеченных местом в яслях. Так как в Хабаровском крае проживает 1,3 миллиона человек, а в Приморском — почти два миллиона, из федерального бюджета соседям выделят на 150 миллионов рублей больше. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Создать дополнительные места в дошкольных учреждениях поручил президент России Владимир Путин. К 2021 году планируют достигнуть стопроцентной доступности образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.

«Сегодня мы выделяем деньги на решение проблемы очередей в детские сады для детей до трёх лет. Это важная программа, которая у нас сейчас реализуется. В общей сложности в этом и следующем году по 24,5 млрд рублей в год получат 82 региона. Мы рассчитываем, что к 2021 году практически все дети до трёх лет смогут ходить в детский сад, если родители, конечно, примут такое решение», — заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Финансирование предполагает также государственная программа «Развитие образования», которую дополнили реализацией программы по созданию дополнительных мест. Всего в регионы из федерального бюджета за два года направят 49 миллиардов рублей.