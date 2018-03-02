Больше 250 тонн старых покрышек переработал резидент ТОР «Комсомольск»

Собранные колеса переработали полностью. Так из резиновой крошки сделают спортивные и дорожные покрытия. Металлический корд в виде металлолома и текстиля пойдёт на переплавку, его используют для адсорбции нефтепродуктов. Технологический процесс автоматизирован и не загрязняет окружающую среду, так как применяется механический способ переработки и мощные фильтры. Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития.

Ранее агентство сообщало, что завод начал производство по утилизации и переработке изношенных автопокрышек в резиновую крошку в октябре прошлого года.

«Сегодня на предприятии заняты шесть человек, через год мы планируем удвоить число работников в связи с увеличением объёмов переработки. По нашим оценкам, количества старых колес, разбросанных в черте города и пригородных свалках, хватит еще на пять лет активной работы», — рассказал директор ООО «Тапир-ЭКО» Станислав Кузема.

В год завод может переработать 3,5 тысячи тонн изношенной резины и выпустить две тысячи тонн резиновой крошки. Основные потребители продукции — строительные и производственные компании из регионов Дальнего Востока.

«На российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования, и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса. Наша страна заинтересована в приходе качественных инвесторов, готовых строить новые современные предприятия, создавать рабочие места для россиян, платить налоги, соблюдать российское законодательство», — ранее заявлял министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.