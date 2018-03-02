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04:52 (мск), источник: Восток Медиа

Больше 250 тонн старых покрышек переработал резидент ТОР «Комсомольск»

В Комсомольске-на-Амуре собрали и переработали более 250 тонн изношенных покрышек на стихийных городских свалках, выпустив более 150 тонн резиновой крошки. Резидент ТОР «Комсомольск», предприятие «Тапир-ЭКО» ведёт сбор и безотходную экологичную переработку. Проект стоил 11,5 миллионов рублей.

Собранные колеса переработали полностью. Так из резиновой крошки сделают спортивные и дорожные покрытия. Металлический корд в виде металлолома и текстиля пойдёт на переплавку, его используют для адсорбции нефтепродуктов. Технологический процесс автоматизирован и не загрязняет окружающую среду, так как применяется механический способ переработки и мощные фильтры. Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития.

Ранее агентство сообщало, что завод начал производство по утилизации и переработке изношенных автопокрышек в резиновую крошку в октябре прошлого года.

«Сегодня на предприятии заняты шесть человек, через год мы планируем удвоить число работников в связи с увеличением объёмов переработки. По нашим оценкам, количества старых колес, разбросанных в черте города и пригородных свалках, хватит еще на пять лет активной работы», — рассказал директор ООО «Тапир-ЭКО» Станислав Кузема.

В год завод может переработать 3,5 тысячи тонн изношенной резины и выпустить две тысячи тонн резиновой крошки. Основные потребители продукции — строительные и производственные компании из регионов Дальнего Востока.

«На российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования, и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса. Наша страна заинтересована в приходе качественных инвесторов, готовых строить новые современные предприятия, создавать рабочие места для россиян, платить налоги, соблюдать российское законодательство», — ранее заявлял министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», из вторсырья собираются делать бесшовные покрытия для стадионов и велодорожек, а также безопасную плитку для детских площадок различного цвета и конфигурации.

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