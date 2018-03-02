Более 2,3 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья
По состоянию на 15 февраля добыто 2348 тонн крабов, освоение квот составляет 8%. Также выловлено 475 тонн креветок.
По состоянию на 15 февраля добыто 2348 тонн крабов, освоение квот составляет 8%. Также выловлено 475 тонн креветок.
Приморские рыбаки увеличили вылов крабов, освоив квоту на 8%.
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, вылов крабов увеличился почти на 430 тонн к уровню прошлого года.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Отметим, приморские рыбаки первыми в стране начали осваивать глубоководные ресурсы. Судно «Шанс-106» добывает красного
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