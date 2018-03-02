В Красноярске авиапредприятие «Черемшанка» прекратило свое существование
Все активы переданы преемнику.
Все активы переданы преемнику.
В Красноярске больше нет авиапредприятия «Черемшанка», сообщил журналист Владислав Власов со ссылкой на генерального директора ГПКК «Черемшанка» Андрея Колесникова.
Ранее предприятие осуществляло свою деятельность в трех аэропортах: красноярской «Черемшанке», в Игарке и в Богучанах. Теперь же все активы перешли его преемнику — «КрасАвиаПорт», на базе которого создан единый оператор. Под его контролем теперь находятся 8 аэропортов. Возглавил «КрасАвиаПорт» Андрей Колесников.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.