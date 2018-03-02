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05:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске авиапредприятие «Черемшанка» прекратило свое существование

Все активы переданы преемнику.

Источник: Reuters

В Красноярске больше нет авиапредприятия «Черемшанка», сообщил журналист Владислав Власов со ссылкой на генерального директора ГПКК «Черемшанка» Андрея Колесникова.

Ранее предприятие осуществляло свою деятельность в трех аэропортах: красноярской «Черемшанке», в Игарке и в Богучанах. Теперь же все активы перешли его преемнику — «КрасАвиаПорт», на базе которого создан единый оператор. Под его контролем теперь находятся 8 аэропортов. Возглавил «КрасАвиаПорт» Андрей Колесников.

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