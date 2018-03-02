Дворкович прокомментировал введение США пошлин на сталь и алюминий

«В любом случае, для нас это определенный ущерб, хотя меньше, чем для некоторых других стран. Меньше, чем для Китая, меньше, чем для ЕС. Тем не менее, определенный ущерб есть, поэтому будем смотреть, как мы можем отреагировать», — заявил Дворкович журналистам.