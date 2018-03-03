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18:02 (мск), источник: Sputnik.by

Россельхознадзор обвиняет Беларусь в системных нарушениях

По мнению российского надзорного ведомства, поставки фальсифицированной молочной продукции из Беларуси приобрели системный характер.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Россельхознадзор сообщил, что зафиксировал еще один случай поставки из Беларуси фальсифицированной молочной продукции, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Лаборатории российского контрольного ведомства зафиксировали наличие сухого молока в сливках производства ОАО «Милкавита». Компания обвиняется в повторном ввозе на российский рынок сфальсифицированной продукции.

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«Кроме того, в молоке концентрированном обезжиренном ОАО “Милкавита” также обнаружен оксибендазол. Ранее в отношении указанного предприятия Службой был установлен режим усиленного лабораторного контроля», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Россельхознадзор решил ввести временные ограничения на поставки продукции данного предприятия с 6 марта текущего года.

Также российское контрольное ведомство обвинило белорусские компании в нарушениях законодательства ЕАЭС и ввело ряд мер ограничительного и предупредительного характера.

Служба ввела усиленный лабораторный контроль в отношении следующих предприятий:

— ОАО «Бобруйский мясокомбинат» — (выявление бактерий группы Listeria monocytogenes в говядине охлажденной);.

— ОАО «Молоко» производственный цех г. п. Шумилино — (выявление альбендазола сульфона, альбендазола сульфоксида, оксибендазола);.

— ОАО «Слуцкий мясокомбинат» — (выявление сальмонелл в говядине бескостной охлажденной).

Также Россельхознадзор с 6 марта вводит ограничения на поставки в отношении СООО «Старфуд» (повторное выявление доксициклина в колбасных изделиях).

Аналогичные обвинения российское ведомство на этой неделе выдвинуло в отношении УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат Солигорский филиал».

Российская сторона обвиняет белорусские предприятия в применении мошеннических схем поставок продукции в Россию. кроме того, Россельхознадзор утверждает, что провел расследование в отношении указанных белорусских компаний. В итоге контрольное ведомство пришло к выводу, что в адрес российских предприятий, которые были прописаны в документах на поставки продукции, ничего не поступало.

Расширяем географию

В Россельхознадзоре также утверждают, что зафиксировали факт нелегальных поставок молочной продукции из Кыргызстана, где упоминается предприятие белорусского происхождения.

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Оренбургской области 2 марта в районе российско-казахстанской границы пресекли незаконный ввоз 40 тонн сухой молочной продукции. Три грузовика с данной продукцией прибыли из кыргызского города Кант с предприятия ОАО «Ак-Сут» и направлялись на предприятие ООО «Белруспродукт» в Москве. После проведения проверки инспекторы установили, что продукция перемещалась с нарушением законодательства ЕАЭС.

«На части груза маркировка отсутствовала, часть груза имела явные признаки перемаркировки. Пробы сухого молока направлены в лабораторию Россельхознадзора для проведения исследований этой продукции», — добавили в пресс-службе контрольного ведомства.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции «Ак-Сут» на российский рынок со 2 марта тегущего года.

По информации ведомства предприятие «Ак-Сут» ранее неоднократно нарушало российское законодательство при ввозе продукции. А, согласно информации размещенной в интернете, «Белруспродукт» предлагает только белорусские продукты.

Лукашенко рассказал, почему Россия отказалась от белорусского молока.

Теперь Россельхознадзор рассматривает возможность введения ограничений на поставки сухого молоко со всех кыргызских предприятий. Ведомство также считает необходимым провести проверку российских трейдеров и получателей белорусского молочного сырья.

Служба также проанализировала нелегальные поставки продукции из Кыргызстана и Казахстана и пришла к выводу, что все они связаны с поставками различной продукции из Беларуси.

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