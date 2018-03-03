Россельхознадзор обвиняет Беларусь в системных нарушениях

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Россельхознадзор сообщил, что зафиксировал еще один случай поставки из Беларуси фальсифицированной молочной продукции, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Лаборатории российского контрольного ведомства зафиксировали наличие сухого молока в сливках производства ОАО «Милкавита». Компания обвиняется в повторном ввозе на российский рынок сфальсифицированной продукции.

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«Кроме того, в молоке концентрированном обезжиренном ОАО “Милкавита” также обнаружен оксибендазол. Ранее в отношении указанного предприятия Службой был установлен режим усиленного лабораторного контроля», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Россельхознадзор решил ввести временные ограничения на поставки продукции данного предприятия с 6 марта текущего года.

Также российское контрольное ведомство обвинило белорусские компании в нарушениях законодательства ЕАЭС и ввело ряд мер ограничительного и предупредительного характера.

Служба ввела усиленный лабораторный контроль в отношении следующих предприятий:

— ОАО «Бобруйский мясокомбинат» — (выявление бактерий группы Listeria monocytogenes в говядине охлажденной);.

— ОАО «Молоко» производственный цех г. п. Шумилино — (выявление альбендазола сульфона, альбендазола сульфоксида, оксибендазола);.

— ОАО «Слуцкий мясокомбинат» — (выявление сальмонелл в говядине бескостной охлажденной).

Также Россельхознадзор с 6 марта вводит ограничения на поставки в отношении СООО «Старфуд» (повторное выявление доксициклина в колбасных изделиях).

Аналогичные обвинения российское ведомство на этой неделе выдвинуло в отношении УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат Солигорский филиал».

Российская сторона обвиняет белорусские предприятия в применении мошеннических схем поставок продукции в Россию. кроме того, Россельхознадзор утверждает, что провел расследование в отношении указанных белорусских компаний. В итоге контрольное ведомство пришло к выводу, что в адрес российских предприятий, которые были прописаны в документах на поставки продукции, ничего не поступало.

Расширяем географию

В Россельхознадзоре также утверждают, что зафиксировали факт нелегальных поставок молочной продукции из Кыргызстана, где упоминается предприятие белорусского происхождения.

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Оренбургской области 2 марта в районе российско-казахстанской границы пресекли незаконный ввоз 40 тонн сухой молочной продукции. Три грузовика с данной продукцией прибыли из кыргызского города Кант с предприятия ОАО «Ак-Сут» и направлялись на предприятие ООО «Белруспродукт» в Москве. После проведения проверки инспекторы установили, что продукция перемещалась с нарушением законодательства ЕАЭС.

«На части груза маркировка отсутствовала, часть груза имела явные признаки перемаркировки. Пробы сухого молока направлены в лабораторию Россельхознадзора для проведения исследований этой продукции», — добавили в пресс-службе контрольного ведомства.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции «Ак-Сут» на российский рынок со 2 марта тегущего года.

По информации ведомства предприятие «Ак-Сут» ранее неоднократно нарушало российское законодательство при ввозе продукции. А, согласно информации размещенной в интернете, «Белруспродукт» предлагает только белорусские продукты.

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Теперь Россельхознадзор рассматривает возможность введения ограничений на поставки сухого молоко со всех кыргызских предприятий. Ведомство также считает необходимым провести проверку российских трейдеров и получателей белорусского молочного сырья.