К ЧМ-2018 Сочи и Волгоград свяжут авиасообщением
В начале мая авиакомпания UTair откроет прямые рейсы из Волгограда в Сочи и Казань. Сейчас из
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В начале мая авиакомпания UTair откроет прямые рейсы из Волгограда в Сочи и Казань. Сейчас из
«В Казани и Сочи летом этого года пройдут игры чемпионата мира по футболу, поэтому прямое авиасообщение между городами ЧМ-2018 будет, безусловно, востребовано прежде всего болельщиками и гостями турнира», — считает
Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам, минимальный тариф на перелет в Сочи составит 4175 рублей в одну сторону, сообщает ТАСС. По данным информагентства, продажа билетов уже началась.
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