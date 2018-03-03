«Победа» запускает новый рейс из Екатеринбурга в Краснодар
«Победа» 35 марта запускает новый рейс из Екатеринбурга в Краснодар, сообщил ЕАН собственный источник в авиакомпании.
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«Победа» 35 марта запускает новый рейс из Екатеринбурга в Краснодар, сообщил ЕАН собственный источник в авиакомпании.
Самолет будет летать четыре раза в неделю. Кроме того, в «Победе» анонсируют, что в перспективе появится еще несколько новых рейсов, о которых будет сообщено дополнительно.
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