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18:12 (мск), источник: ЕАН

«Победа» запускает новый рейс из Екатеринбурга в Краснодар

«Победа» 35 марта запускает новый рейс из Екатеринбурга в Краснодар, сообщил ЕАН собственный источник в авиакомпании.

Самолет будет летать четыре раза в неделю. Кроме того, в «Победе» анонсируют, что в перспективе появится еще несколько новых рейсов, о которых будет сообщено дополнительно.

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