В России приступили к добыче сланцевой нефти

Месторождение Баженовская свита ученые исследовали свыше 50 лет, разведанные запасы составляют свыше 100 миллиардов тонн нефти. На первом этапе планируется добывать до 10 миллионов тонн в год.

В настоящее время бурится первая скважина, ее глубина должна составить 2750 метров. В ближайшее время планируется пробурить еще 13 скважин.

Нефть в Баженовской свите заполняет микропоры очень твёрдой породы, сформировавшейся 145 миллионов лет назад. Чтобы извлечь нефть, камень будут дробить с помощью воды. Ее закачают на глубину под давлением до пятисот атмосфер, жидкость должна вытеснить нефть на поверхность.