Война пошлин: Трамп пригрозил обложить налогом европейские автомобили

Источник: AP 2018

По его словам, другие страны долгие годы эксплуатировали США из-за «очень глупых» сделок, заключенных американцами.

Словесная война Трампа с международными торговыми и финансовыми объединениями началась еще в четверг. Поводом для нее стало обещание Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные — на импорт алюминия, что вызвало жесткую реакцию со стороны МВФ и ВТО и торговых партнеров США.

По данным журналистов, руководители торговых департаментов Евросоюза в ответ подумывают о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из США товары, что может обойтись американским производителям примерно в 3,5 млрд долларов.

Что сказал Трамп на этот раз?

В субботу в своем «Твиттере» президент США написал: «Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того огромные тарифы и барьеры для американских компаний, работающих там, мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно ввозятся в США».

«Они делают так, что наши автомобили (и другие товары) там продавать невозможно. Это огромный дисбаланс в торговле!» — добавил он. В следующем твите президент осудил «ежегодный торговый дефицит в размере 800 миллиардов долларов из-за наших очень глупых торговых сделок и политик».

Трамп добавил: «Наши рабочие места и благосостояние достаются другим странам, которые годами наживались на нас. Они смеются над тем, что какими дураками были наши лидеры. Этому конец!».

Кто пострадает?

Сейчас США — крупнейший рынок сбыта европейских автомобилей. Туда отправляется четверть всех произведенных в Евросоюзе машин, а объемы продаж европейских автомобилей в США оцениваются в 237 миллиардов долларов в год.

Примерно половина машин, экспортируемых Евросоюзом в США, производится в Германии — таким образом, именно она может сильнее всех пострадать от введения пошлин. При этом немецкие автоконцерны производят автомобили и на своих заводах в США, создавая тем самым рабочие места в стране.

Пользуется ли его позиция поддержкой республиканцев?

Часть республиканцев сомневается в целесообразности введения таможенных пошлин и призывает президента пересмотреть свое решение.

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Сенатор Оррин Хэтч на этот счет заявил: «Я очень удивлен, кто-то там дает ему очень плохие советы. Люди, которым на самом деле придется платить эти пошлины — американские граждане».

Сенатор Бен Сассе в свою очередь сказал: «Идиотский протекционизм образца 18-го века вызовет повышение цен для американских семей и вызовет ответные меры».

Отраслевые организации, в частности Ассоциация производителей автомобилей и оборудования США, выразили глубокую обеспокоенность, заявив, что при таком раскладе можно потерять всю выгоду от недавнего снижения корпоративного налога.

Однако министр торговли Уилбур Росс активно поддержал эти планы, заявив, что президент «сыт по горло избыточными мощностями, ему надоело субсидирование экспорта в нашу страну».

Почему Трамп вводит пошлины?

Это согласуется с его политикой «Америка прежде всего» и с его заявлениями о том, что у США невыгодное положение в торговых отношениях с другими странами.

В пятницу Трамп написал в «Твиттере», что США теряют миллиарды долларов, но обязательно начнут такую торговую войну, в которой смогут легко победить. «Торговые войны — это хорошо, и их легко выигрывать», — считает президент.

Трамп использует пункт правил международной торговли, который разрешает государствам вводить пошлины в интересах национальной безопасности. Но этот его ход не стал полной неожиданностью.

Министерство торговли США порекомендовало ввести новые пошины еще в феврале. Юридически ведомство обосновало возможность такого шага наличием в торговом законодательстве 1962 года пунктов о защите национальных интересов, которые раньше почти не применялись.

А в январе Трамп уже объявил о планах ввести пошлины на импортируемые в США солнечные батареи и стиральные машины.

Какова международная реакция?

МВФ заявил, что и другие страны могут последовать примеру лидера США, требуя жестких торговых ограничений там, где они необходимы для защиты национальной безопасности. Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо заявил, что «торговая война никому не нужна».

Канада заявила, что введение пошлин может привести к сбоям и проблемам по обе стороны границы. Премьер-министр страны Джастин Трюдо назвал такую ситуацию абсолютно неприемлемой. «Я уверен, что мы по-прежнему сможем защитить канадскую промышленность», — сказал он журналистам в Онтарио.

Канада — не единственная страна, заявившая, что готова рассмотреть возможность введения ответных пошлин в отношении американских товаров. Среди стран, готовых на такой шаг, оказались Бразилия, Мексика и Япония. Они начнут обсуждать такую возможность в случае, если Трамп не откажется от своих планов на следующей неделе.

Торговые войны — полезны ли они?

Тео Леггетт, корреспондент Би-би-си вопросам бизнеса

Если бы торговые войны действительно были полезными и в них легко было победить, то Всемирная торговая организация, вероятно, не существовала бы.

Большинство стран считают, что переговоры лучше всего проводить, а споры — решать, основываясь на единых для всех правилах. Введение торговых барьеров по принципу «око за око» может нанести ущерб компаниям с обеих сторон.

Но это вряд ли беспокоит Дональда Трампа. Его риторика в предвыборной кампании в значительной степени опиралась на некую угрозу традиционным отраслям американской промышленности со стороны иностранных предприятий, играющих не по правилам. Он просто продолжает гнуть эту линию.

И вряд ли вышесказанное интересует сталелитейщиков Пенсильвании и Индианы. Они обеспокоены своим будущим — прежде всего рабочими местами — и многие из них наверняка приветствуют заявления Дональда Трампа.