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04:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Европейцы испугались замерзнуть и признали зависимость от России

Европа из-за аномальных холодов вынуждена закупать газ в рекордных количествах. Причем поставить топливо в необходимых количествах может только Россия, пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

«Европа и, в особенности, Великобритания, все больше зависят от России в удовлетворении своих энергетических потребностей», — пишет агентство.

Одновременно издание замечает, что занимающая второе место по поставкам газа в Европу Норвегия не может удовлетворить спрос из-за технических проблем.

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Россия, наоборот, получила дополнительную возможность закрепиться на европейском рынке и одновременно дать понять, насколько от нее зависит Старый Свет.

Причем речь о поставках не только при помощи газопроводов, но и сжиженного природного газа, доставляемого морскими судами. В частности, Великобритания в ближайшие дни должна принять российские корабли. Сделать это Великобританию вынудила аномально холодная погода. Цены на газ в стране поднялись до рекордных значений.

Ранее стало известно, что вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович выразил обеспокоенность по поводу возможного прекращения транзита газа через Украину из-за начатой Газпромом процедуры разрыва контрактов с украинским Нафтогазом. В ответ в Москве заверили, что все обязательства российскими поставщиками будут выполнены.

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