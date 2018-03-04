Европейцы испугались замерзнуть и признали зависимость от России
Европа
Европа
«Европа и, в особенности, Великобритания, все больше зависят от России в удовлетворении своих энергетических потребностей», — пишет агентство.
Одновременно издание замечает, что занимающая второе место по поставкам газа в Европу Норвегия не может удовлетворить спрос
Россия, наоборот, получила дополнительную возможность закрепиться на европейском рынке и одновременно дать понять, насколько от нее зависит Старый Свет.
Причем речь о поставках не только при помощи газопроводов, но и сжиженного природного газа, доставляемого морскими судами. В частности, Великобритания в ближайшие дни должна принять российские корабли. Сделать это Великобританию вынудила аномально холодная погода. Цены на газ в стране поднялись до рекордных значений.
Ранее стало известно, что
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