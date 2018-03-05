Экономист прогнозирует падение курса доллара в Молдове ниже 16 леев

Источник: Sputnik.md

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По мнению экономического эксперта Виорела Гырбу, на падение доллара влияют не только внутренние, но, главным образом, внешние факторы, в частности, политика президента США Дональда Трампа. Что, однако, не дает нам поводов для радости, говорит собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

«Мне кажется очень грустным то, что происходит с молдавским леем, который укрепляется. Нам кажется, что от того, что наша национальная валюта растет в цене, мы становимся богаче. Это не так. На самом деле мы становимся беднее», — подчеркнул Гырбу.

Дело в том, что в долларовом эквиваленте молдавские товары становятся дороже, что делает их менее конкурентоспособными на внешнем рынке. Добавочная стоимость этих товаров уменьшается, то есть прибыльность молдавских экономических агентов снижается. А это, в свою очередь, очень плохо сказывается на национальной экономике.

В этой ситуации главный вопрос, который не перестает волновать экспортеров, касается дальнейшего поведения «американца».

По мнению Виорела Гырбу, доллар не изменит своего направления и, вероятно, опустится ниже 16 леев.

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«Вероятно это может произойти. Вспомните, не далее как в 2016 году доллар продавался за 20 леев, а сейчас мы видим курс в 16 леев. То есть лей очень сильно вырос в цене к американской валюте», — добавил эксперт.

По словам Гырбу, в этой ситуации власти республики должны предпринять меры по стимулированию спроса на американскую валюту, что позволит сдержать чрезмерное укрепление лея.