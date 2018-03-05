Экономист прогнозирует падение курса доллара в Молдове ниже 16 леев

По мнению экономического эксперта Виорела Гырбу, на падение доллара влияют не только внутренние, но, главным образом, внешние факторы, в частности, политика президента США Дональда Трампа. Что, однако, не дает нам поводов для радости, говорит собеседник радиостудии Sputnik Молдова.
«Мне кажется очень грустным то, что происходит с молдавским леем, который укрепляется. Нам кажется, что от того, что наша национальная валюта растет в цене, мы становимся богаче. Это не так. На самом деле мы становимся беднее», — подчеркнул Гырбу.
Дело в том, что в долларовом эквиваленте молдавские товары становятся дороже, что делает их менее конкурентоспособными на внешнем рынке. Добавочная стоимость этих товаров уменьшается, то есть прибыльность молдавских экономических агентов снижается. А это, в свою очередь, очень плохо сказывается на национальной экономике.
В этой ситуации главный вопрос, который не перестает волновать экспортеров, касается дальнейшего поведения «американца».
По мнению Виорела Гырбу, доллар не изменит своего направления и, вероятно, опустится ниже 16 леев.
«Вероятно это может произойти. Вспомните, не далее как в 2016 году доллар продавался за 20 леев, а сейчас мы видим курс в 16 леев. То есть лей очень сильно вырос в цене к американской валюте», — добавил эксперт.
По словам Гырбу, в этой ситуации власти республики должны предпринять меры по стимулированию спроса на американскую валюту, что позволит сдержать чрезмерное укрепление лея.
«Экономические агенты не решаются инвестировать в национальную экономику, поэтому спрос на доллары меньше. Они не хотят наращивать производство, потому что не знают, что будет завтра. Инвестиции в основные средства делаются экономическими агентами на очень низком уровне. Правительство должно создать фонд для стимулирования инвестиций в национальную экономику. Упускать время нельзя», — резюмировал экономист.
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