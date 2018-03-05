В Башкирии предприятие задолжало своим работникам 1,5 млн рублей

Как сообщили в Гострудинспекции РБ, информация о задолженности к ним попала от службы приставов в рамках межведомственного взаимодействия. Инспекторы провели проверку и выяснили, что 75 работников недополучили в среднем по 20 тысяч рублей. В целом долг предприятия перед сотрудниками составил 1,5 млн рублей.