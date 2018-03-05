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06:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии предприятие задолжало своим работникам 1,5 млн рублей

УФА, 5 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии иглинское предприятие «Сетевая компания» задолжала своим работникам крупную сумму по заработной плате.

Как сообщили в Гострудинспекции РБ, информация о задолженности к ним попала от службы приставов в рамках межведомственного взаимодействия. Инспекторы провели проверку и выяснили, что 75 работников недополучили в среднем по 20 тысяч рублей. В целом долг предприятия перед сотрудниками составил 1,5 млн рублей.

Мер инспекторского реагирования оказалось достаточно: компания выплатила деньги, сообщили в ГТИ.

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