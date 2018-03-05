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07:03 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе состоится Агропромышленный форум

УФА, 5 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе 13 -16 марта состоится Агропромышленный форум и выставка «АгроКомплекс». Как сообщили в Минсельхозе РБ, пленарное заседание будет посвящено новым технологиям в АПК, а в программу форума включены 27 секций. Их значительная часть проинформирует о внедрении IT-технологий и интернета вещей в сельское хозяйство.

В дни работы форума будет работать «Школа фермера», дискуссионная площадка «Молодые кадры на селе», профессиональное тестирование, тренинги для школьников, студентов и специалистов.

В рамках деловой части будут также работать секции по животноводству, растениеводству, пчеловодству, сельхозтехнике, молочному скотоводству, рыболовству, мелиорации, ветеринарии.

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