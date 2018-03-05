В Уфе состоится Агропромышленный форум
УФА, 5 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе 13 -16 марта состоится Агропромышленный форум и выставка «АгроКомплекс». Как сообщили в Минсельхозе РБ, пленарное заседание будет посвящено новым технологиям в АПК, а в программу форума включены 27 секций. Их значительная часть проинформирует о внедрении
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