В Омске распродают все имущество банка «СИБЭС»
Компания «Агентство по страхованию вкладов», занимающаяся ликвидацией банка «СИБЭС», объявила торги.
Компания «Агентство по страхованию вкладов», занимающаяся ликвидацией банка «СИБЭС», объявила торги.
Имущество планируется распродать несколькими лотами.
Первый лот, помещение банка в центре Омска по улице Рабиновича и земельный участок под ним рассчитывают продать за 90,4 млн рублей.
Также на продажу выставлены нежилые помещения по ул. Степанца, 14 и пр. Мира, 37 начальной стоимостью в 10,5 млн рублей.
Кроме того ликвидатор надеется реализовать за 71 млн рублей производственные здания и склады по пр. Мира, 185 с оборудованием, на котором изготавливались стеновые и кровельные панели и профнастил. В число остальных лотов включены нежилые здания в Омске, элитные квартиры в поселке «Старгород» и в ЖК «Высоцкий» по ул. Сенная, 30, квартиры в Москве и жилые дома в Подмосковье.
Еще один лот — пять автомобилей, а также вексель ООО «ПСК «Еврогрупп», оценена в 64 млн рублей.
23 апреля пройдут электронные торги.
Отметим, что у банка «СИБЭС» в апреле 2017 года отозвана лицензия, а в июне финансовая организация стала банкротом. Причиной стали многочисленные нарушения: выдавались кредиты по поддельным документам, необоснованно завышалась зарплаты руководителям банка, а также всплыли долги перед кредиторами в 2,8 млрд рублей.
В кассе «СИБЭС» обнаружена недостача в 188 млн рублей. Также силовиками возбуждено дело о мошенничестве с кредитами, ущерб оценили в 78 млн рублей.
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