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07:20 (мск), источник: СуперОмск

В Омске распродают все имущество банка «СИБЭС»

Компания «Агентство по страхованию вкладов», занимающаяся ликвидацией банка «СИБЭС», объявила торги.

Имущество планируется распродать несколькими лотами.

Первый лот, помещение банка в центре Омска по улице Рабиновича и земельный участок под ним рассчитывают продать за 90,4 млн рублей.

Также на продажу выставлены нежилые помещения по ул. Степанца, 14 и пр. Мира, 37 начальной стоимостью в 10,5 млн рублей.

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Кроме того ликвидатор надеется реализовать за 71 млн рублей производственные здания и склады по пр. Мира, 185 с оборудованием, на котором изготавливались стеновые и кровельные панели и профнастил. В число остальных лотов включены нежилые здания в Омске, элитные квартиры в поселке «Старгород» и в ЖК «Высоцкий» по ул. Сенная, 30, квартиры в Москве и жилые дома в Подмосковье.

Еще один лот — пять автомобилей, а также вексель ООО «ПСК «Еврогрупп», оценена в 64 млн рублей.

23 апреля пройдут электронные торги.

Отметим, что у банка «СИБЭС» в апреле 2017 года отозвана лицензия, а в июне финансовая организация стала банкротом. Причиной стали многочисленные нарушения: выдавались кредиты по поддельным документам, необоснованно завышалась зарплаты руководителям банка, а также всплыли долги перед кредиторами в 2,8 млрд рублей.

В кассе «СИБЭС» обнаружена недостача в 188 млн рублей. Также силовиками возбуждено дело о мошенничестве с кредитами, ущерб оценили в 78 млн рублей.

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