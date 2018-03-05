«Нафтогаз Украины» закроет свое представительство в России
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU. НАК «Нафтогаз Украины» закроет свое представительство в России, расположенное в Москве на улице Академика Пилюгина, 24.
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU. НАК «Нафтогаз Украины» закроет свое представительство в России, расположенное в Москве на улице Академика Пилюгина, 24.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, наблюдательный совет НАК поручил правлению осуществить все необходимые мероприятия для ликвидации офиса до 12 марта 2018 года.
В мире05 марта 2018Порошенко обвинил Россию в газовом шантаже Украины и ЕвропыЧитать подробнее.
«Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства», — говорится в сообщении.
1 марта «Газпром» сообщил, что он получил и вернул предоплату «Нафтогаза» за март. На следующий день глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что корпорация после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».
5 марта «Газпром» официально направил уведомление в «Нафтогаз Украины» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.
«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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