Еще шестеро: в Симферопольском районе продолжают сносить самозахваты

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня сами граждане, которые стояли на этой поляне протеста, добровольно убирают самовольно выстроенные помещения. При этом существует договоренность по выплате им компенсации за данные объекты. До 9 марта планируется добровольно демонтировать еще шесть строений», — сказал глава Госкомнаца.

Он напомнил, что одному из участников самозахвата «Стрелковое», который добровольно снес построенное на поляне протеста жилище, уже выплачена компенсация в размене 4,2 млн рублей.

«Кто-то может приобрести жилье на эту сумму. Это очень важный момент, потому что ничьи права не нарушаются, идет диалог», — подчеркнул Абдураманов.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 2 марта на самозахвате «Стрелковое», где должен быть построен жилой комплекс «Крымская роза», начался снос двухэтажного дома. Согласие на демонтаж дал сам хозяин самостроя Сенавер Ганиев.