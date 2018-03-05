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18:30 (мск), источник: РИА Крым

Еще шестеро: в Симферопольском районе продолжают сносить самозахваты

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости Крым. До конца этой недели на самозахвате «Стрелковое» в Симферопольском районе демонтируют еще шесть незаконных построек. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Ленур Абдураманов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня сами граждане, которые стояли на этой поляне протеста, добровольно убирают самовольно выстроенные помещения. При этом существует договоренность по выплате им компенсации за данные объекты. До 9 марта планируется добровольно демонтировать еще шесть строений», — сказал глава Госкомнаца.

Он напомнил, что одному из участников самозахвата «Стрелковое», который добровольно снес построенное на поляне протеста жилище, уже выплачена компенсация в размене 4,2 млн рублей.

«Кто-то может приобрести жилье на эту сумму. Это очень важный момент, потому что ничьи права не нарушаются, идет диалог», — подчеркнул Абдураманов.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 2 марта на самозахвате «Стрелковое», где должен быть построен жилой комплекс «Крымская роза», начался снос двухэтажного дома. Согласие на демонтаж дал сам хозяин самостроя Сенавер Ганиев.

По словам генерального директора компании «Акура» — застройщика данной территории, осталась пятая часть участников самозахвата, которые пока не согласны снести свои дома.

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