Объем теневого банковского сектора за год вырос на 7% до $45 трлн

Источник: Reuters

Отмечается, что теневой сектор составил 13% от финансовых активов в 29 странах и территориях, в которых проводилось исследование.

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В этом году в доклад впервые вошли данные банковской системы КНР и Люксембурга. На Китай приходится 16% теневых финансовых активов. Для сравнения, доля Японии в теневом секторе составляет 6%, Каймановых островов — 10%. Первое место удерживают США, где сосредоточен 31% всей теневой финансовой системы.

Более широкий показатель, который включает в себя все финансовые институты кроме центробанков, банков, пенсионных фондов и страховых компаний, вырос на 8% и составил $99 трлн или треть всех финансовых активов. В докладе указывается, что небанковское финансирование помогает поддерживать развитие реальной экономики, однако несет с собой высокие риски с учетом опыта мировых финансовых кризисов.