Объем теневого банковского сектора за год вырос на 7% до $45 трлн
Объем банковского сектора, который находится в тени, за 2017 год вырос на 7,6% и достиг $45 трлн, сообщает Совет финансовой стабильности (FSB) в своем ежегодном докладе.
Объем банковского сектора, который находится в тени, за 2017 год вырос на 7,6% и достиг $45 трлн, сообщает Совет финансовой стабильности (FSB) в своем ежегодном докладе.
Отмечается, что теневой сектор составил 13% от финансовых активов в 29 странах и территориях, в которых проводилось исследование.
Более широкий показатель, который включает в себя все финансовые институты кроме центробанков, банков, пенсионных фондов и страховых компаний, вырос на 8% и составил $99 трлн или треть всех финансовых активов. В докладе указывается, что небанковское финансирование помогает поддерживать развитие реальной экономики, однако несет с собой высокие риски с учетом опыта мировых финансовых кризисов.
FSB был создан на Лондонском саммите G20 в 2009 году с целью предотвращения новых кризисов. Его
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