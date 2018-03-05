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18:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Объем теневого банковского сектора за год вырос на 7% до $45 трлн

Объем банковского сектора, который находится в тени, за 2017 год вырос на 7,6% и достиг $45 трлн, сообщает Совет финансовой стабильности (FSB) в своем ежегодном докладе.

Источник: Reuters

Отмечается, что теневой сектор составил 13% от финансовых активов в 29 странах и территориях, в которых проводилось исследование.

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В этом году в доклад впервые вошли данные банковской системы КНР и Люксембурга. На Китай приходится 16% теневых финансовых активов. Для сравнения, доля Японии в теневом секторе составляет 6%, Каймановых островов — 10%. Первое место удерживают США, где сосредоточен 31% всей теневой финансовой системы.

Более широкий показатель, который включает в себя все финансовые институты кроме центробанков, банков, пенсионных фондов и страховых компаний, вырос на 8% и составил $99 трлн или треть всех финансовых активов. В докладе указывается, что небанковское финансирование помогает поддерживать развитие реальной экономики, однако несет с собой высокие риски с учетом опыта мировых финансовых кризисов.

FSB был создан на Лондонском саммите G20 в 2009 году с целью предотвращения новых кризисов. Его штаб-квартира находится в швейцарском Базеле, а председателем с 2011 года является глава Банка Англии Марк Корни. В него входят представители финансовых органов G20, а также международных финансовых институтов.

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