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19:19 (мск), источник: БЕЛТА

Еще несколько вузов в Беларуси повысили стоимость обучения

В частности, стоимость обучения повышена в Академии управления при Президенте. Расценки утверждены приказом ректора и начали действовать с 1 марта.

Источник: БЕЛТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще несколько вузов в Беларуси повысили стоимость платного обучения, сообщает БЕЛТА.

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В частности, стоимость обучения повышена в Академии управления при Президенте. Расценки утверждены приказом ректора и начали действовать с 1 марта.

Повышение стоимости связано с увеличением размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций, изменением условий оплаты труда профессорско-преподавательского состава, увеличением тарифов на коммунальные услуги.

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