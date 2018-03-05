Еще несколько вузов в Беларуси повысили стоимость обучения

Источник: БЕЛТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще несколько вузов в Беларуси повысили стоимость платного обучения, сообщает БЕЛТА.

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В частности, стоимость обучения повышена в Академии управления при Президенте. Расценки утверждены приказом ректора и начали действовать с 1 марта.