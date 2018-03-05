В Молдове снизят цены на 1 400 наименований лекарств
Фармацевтические компании снизят цены почти на полторы тысячи наименований лекарств, в том числе 215 компенсируемых.
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Фармацевтические компании снизят цены почти на полторы тысячи наименований лекарств, в том числе 215 компенсируемых.
Более чем на 9% подешевеют некоторые антибиотики, витамины, противовоспалительные препараты, а также средства для лечения недугов
Последний раз Национальный каталог цен на медикаменты пересматривали в 2015 году.
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