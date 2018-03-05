В Молдове снизят цены на 1 400 наименований лекарств

Источник: Publika.md

Более чем на 9% подешевеют некоторые антибиотики, витамины, противовоспалительные препараты, а также средства для лечения недугов сердечно-сосудистой системы, ревматических и кожных заболеваний.

Как сообщает Агентство по лекарствам и медицинским изделиям, связано это с укреплением лея.