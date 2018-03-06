Руководителей хабаровских «управляек» попросили не отапливать улицу

«Перегревы негативно сказываются на работе оборудования ТЭЦ, а также непосредственно отражаются на конечных потребителях. Во-первых, они влияют на неравномерное распределение температуры в помещениях, когда, например, в одном и том же доме часть жильцов жалуются на жару, а другие в это время мерзнут. Во-вторых, это дополнительная плата по счетам. Ведь из-за неотрегулированных систем теплопотребления некоторые многоквартирные дома вместо уменьшения подачи тепла при помощи установленных в технических помещениях специальных регулирующих устройств продолжают “топить улицу” (когда жильцы, спасаясь от жары, вынуждены открывать окна). А по факту излишнее потребление гигакалорий фиксируется общедомовым счётчиком. С мартовским потеплением на улице это особенно актуально», — сообщила пресс-секретарь филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» Анна Никитенко.

По выявленным фактам перегревов в Хабаровске энергетики составили акты и направили их в организации, обслуживающие многоквартирные дома и предприятия. Однако не все потребители устраняют нарушения. Если управляющие компании в МКД, на объектах социальной сферы (детские сады, школы, больницы) в большинстве случаев стараются выполнять предписания энергетиков, то частный сектор, объекты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России игнорируют замечания и не регулируют свои системы теплоснабжения.