Планы переработки зерна и молока в Татарске поддержал врио губернатора
Региональный оператор по перевозке зерна, увеличение мощности перерабатывающих предприятий и дополнительные инвестиции в сельское хозяйство области.
Региональный оператор по перевозке зерна, увеличение мощности перерабатывающих предприятий и дополнительные инвестиции в сельское хозяйство области.
Главные вопросы отрасли руководитель региона обсудил на совещании в Татарске во время рабочей поездки.
Класс, уровень протеина, масляничность и качество зерна — в лаборатории татарского элеватора все образцы проходят двухступенчатую экспертизу. Мощности предприятия в этом году загружены на 100 процентов.
«Работали с колес, выгружали, принимали. На сегодняшний день приняли порядка 100 тысяч тонн. С боем, в выходные, в праздники все делали. Конечно, этот год оказался
Часть зерна удалось переработать в корма и экспортировать в Бурятию. Новое перерабатывающее предприятие предлагают создать именно в Татарском районе. Для экспорта удобное расположение — рядом два
На совещании с руководителями сельхозпредприятий инициативу поддержал и руководитель региона. Но предлагает на этом не останавливаться и обсудить идею строительства еще и завода по переработке молока.
«Безусловно, мы упустили ситуацию с переработкой, то, что мы ввозим молоко в соседние регионы с учетом длинного транспортного плеча, влияет на стоимость продукта у нас в Новосибирске. Поэтому вопрос возрождения, организации новой переработки очень важен», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
Старожилы предложили объединить районную и городскую администрации по примеру города Карасук. Встреча врио губернатора с советом ветеранов и женсоветом прошла в музее Татарска, одном из самых крупных в области. Среди экспонатов музея — танк Т-34, бронетранспортер, самолет Ан-2. И собственная коллекция
А в доме творчества в Татарске недавно открыли инженерный класс. И уже есть результат — участие в региональном конкурсе робототехники в технопарке. Помимо гаджетов, молодежь в районе интересуется музыкой и искусством. Также в доме творчества один из крупнейших
Главное качество воспитанников — дисциплина. Интересующие их вопросы задают только после команды вольно.
В рабочей поездке не обошли вниманием и «Сельские игры» — соревнования дояров, механизаторов (лучших в стране по итогам Всероссийских игр) и, конечно же, церемония открытия.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.