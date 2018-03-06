Планы переработки зерна и молока в Татарске поддержал врио губернатора

Источник: РИА "Новости"

Главные вопросы отрасли руководитель региона обсудил на совещании в Татарске во время рабочей поездки.

Класс, уровень протеина, масляничность и качество зерна — в лаборатории татарского элеватора все образцы проходят двухступенчатую экспертизу. Мощности предприятия в этом году загружены на 100 процентов.

«Работали с колес, выгружали, принимали. На сегодняшний день приняли порядка 100 тысяч тонн. С боем, в выходные, в праздники все делали. Конечно, этот год оказался форс-мажорным для всех», — говорит собственник татарского элеватора Сергей Соколов.

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Часть зерна удалось переработать в корма и экспортировать в Бурятию. Новое перерабатывающее предприятие предлагают создать именно в Татарском районе. Для экспорта удобное расположение — рядом два города-миллионника — Омск и Новосибирск.

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На совещании с руководителями сельхозпредприятий инициативу поддержал и руководитель региона. Но предлагает на этом не останавливаться и обсудить идею строительства еще и завода по переработке молока.

«Безусловно, мы упустили ситуацию с переработкой, то, что мы ввозим молоко в соседние регионы с учетом длинного транспортного плеча, влияет на стоимость продукта у нас в Новосибирске. Поэтому вопрос возрождения, организации новой переработки очень важен», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Старожилы предложили объединить районную и городскую администрации по примеру города Карасук. Встреча врио губернатора с советом ветеранов и женсоветом прошла в музее Татарска, одном из самых крупных в области. Среди экспонатов музея — танк Т-34, бронетранспортер, самолет Ан-2. И собственная коллекция ретро-автомобилей — все на ходу.

А в доме творчества в Татарске недавно открыли инженерный класс. И уже есть результат — участие в региональном конкурсе робототехники в технопарке. Помимо гаджетов, молодежь в районе интересуется музыкой и искусством. Также в доме творчества один из крупнейших военно-патриотических клубов «Сокол».

Главное качество воспитанников — дисциплина. Интересующие их вопросы задают только после команды вольно.