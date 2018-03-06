Владимир Лисин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Основной владелец НЛМК Владимир Лисин оказался на 57-м месте в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes, при этом заняв первое место в списке самых состоятельных людей России. Рейтинг опубликован на сайте издания.

По данным Forbes, за прошлый год состояние Лисина увеличилось на $3 млрд и превысило $19 млрд.

Второе место среди российских участников рейтинга занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($18,7 млрд). Замыкает тройку лидеров глава «Новатэка» Леонид Михельсон, который до этого дважды подряд становился богатейшим бизнесменом России ($18 млрд).

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В этому году в глобальный рейтинг Forbes попали 102 российских бизнесмена с состоянием более $1 млрд. Совокупное состояние российских миллиардеров оценивается в $410,8 млрд.

Список пополнили 11 новых имен из России, в том числе основной собственник фармацевтической компании «Р-фарм» Алексей Репик ($2,1 млрд), основатель мессенджера Telegram и сети «ВКонтакте» Павел Дуров ($1,7 млрд) и президент группы компаний «Южуралзолото» Константин Струков ($1,7 млрд).

Выбыли из рейтинга восемь российских бизнесменов, среди них — экс-совладелец Бинбанка Микаил Шишханов, бывший собственник страховой компании «Росгосстрах» Данил Хачатуров и бизнесмен Саит-Салам Гуцериев, брат главы «Русснефти» Михаила Гуцериева.

Всего Forbes насчитал 2208 долларовых миллиардеров, суммарное состояние которых составляет $9,1 трлн. Самым богатейшим человеком планеты стал основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $112 млрд.

ТОП-10 БОГАТЕЙШИХ РОССИЯН В МИРОВОМ СПИСКЕ FORBES — 2018

1. Владимир Лисин. Основной владелец НЛМК. Состояние $19,1 млрд.

2. Алексей Мордашов. Председатель совета директоров «Северстали». Состояние $18,7 млрд.

3. Леонид Михельсон. Глава «Новатэка». Состояние $18 млрд.

4. Вагит Алекперов. Глава «Лукойла». Состояние $16,4 млрд.

5. Геннадий Тимченко. Основатель и основной акционер группы компаний

«Волга групп». Состояние $16 млрд.

6. Владимир Потанин. Президент «Интеррос». Состояние $15,9 млрд.

7. Андрей Мельниченко. Председатель совета директоров ОАО «СУЭК». Состояние $15,5 млрд.

8. Михаил Фридман. Совладелец «Альфа-групп». Состояние $15,1 млрд.

9. Виктор Вексельберг. Председатель совета директоров группы компаний «Ренова». Состояние $14,4 млрд.