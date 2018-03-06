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19:19 (мск), источник: Publika.md

В Кишинёве открылась первая компания, которая будет выпускать талоны на питание

В Кишинёве открылась первая компания, которая будет выпускать талоны на питание.

Источник: Publika.md

Это филиал специализированной французской фирмы. Она находится на международном рынке более 25 лет и действует в 19 странах, в том числе во Франции, Турции и Болгарии.

На открытии филиала присутствовал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

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«Я знаю компании, которые хотели бы утвердить эти бонусы для своих сотрудников. У них будут талоны, и они не будут тратить деньги из зарплаты», — сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Фирма уже подписала контракты с более 600 партнёрами, в том числе столовыми, ресторанами и продуктовыми магазинами.

«Мы готовы предоставить талоны на питание любым компаниям, будь то частная фирма, или государственное предприятие. Мы хотим иметь широкую сеть, и работать по всей стране», — отметил директор компании Дмитрий Козмолич.

Закон о талонах на питание вступил в силу в конце января. Согласно документу, сотрудники компаний будут получать по талону за каждый день работы. Они смогут купить обед в столовой или ресторане, или приобрести продукты в магазинах-партнерах проекта. Стоимость одного талона 45 леев.

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