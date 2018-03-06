В Кишинёве открылась первая компания, которая будет выпускать талоны на питание
В Кишинёве открылась первая компания, которая будет выпускать талоны на питание.
В Кишинёве открылась первая компания, которая будет выпускать талоны на питание.
Это филиал специализированной французской фирмы. Она находится на международном рынке более 25 лет и действует в 19 странах, в том числе во Франции, Турции и Болгарии.
На открытии филиала присутствовал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
«Я знаю компании, которые хотели бы утвердить эти бонусы для своих сотрудников. У них будут талоны, и они не будут тратить деньги из зарплаты», — сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
Фирма уже подписала контракты с более 600 партнёрами, в том числе столовыми, ресторанами и продуктовыми магазинами.
«Мы готовы предоставить талоны на питание любым компаниям, будь то частная фирма, или государственное предприятие. Мы хотим иметь широкую сеть, и работать по всей стране», — отметил директор компании Дмитрий Козмолич.
Закон о талонах на питание вступил в силу в конце января. Согласно документу, сотрудники компаний будут получать по талону за каждый день работы. Они смогут купить обед в столовой или ресторане, или приобрести продукты в
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