Узбекистан и Таджикистан договорились о поставках электричества
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан достигли договоренностей о поставках электрической энергии, сообщает корреспондент Sputnik.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан достигли договоренностей о поставках электрической энергии, сообщает корреспондент Sputnik.
Соглашения были достигнуты в ходе заседания рабочей комиссии по выполнению пунктов протокола заседания Межправительственной комиссии по
АО «Узбекэнерго» и Министерство энергетики и водного хозяйства Таджикистана договорились о поставке электрической энергии из Таджикистана в Узбекистан в объеме до 1,5 миллиарда кВт/ч по взаимовыгодным
«Поставка электрической энергии из Таджикистана в Узбекистан на зимний период 2018—2019 годов будет рассматриваться дополнительно», — отметили в «Узбекэнерго».
Напомним, что в прошлом году Узбекистан завершил работы по подготовке пяти линий электропередачи для восстановления параллельной работы с энергосистемой Таджикистана. Это четыре линии напряжением 220 и одна линия 500 кВ.
Все эти меры предпринимаются в рамках восстановления работы так называемого единого энергетического кольца в Центральной Азии. Оно было создано еще при Советском Союзе и позволяло Узбекистану, Казахстану, Таджикистану и Кыргызстану пользоваться общими мощностями и не испытывать проблем с нехваткой электричества. Однако после распада СССР система постепенно потеряла свое значение
Ранее Узбекистан также заявил об окончании работ на двух ЛЭП и готовности осуществлять транзит электричества из Туркменистана по своей территории в другие страны Центральной Азии и Афганистан.
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