Более 34 млн выделено на сельскую медицину Южного Урала

На закупку модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для деревень и поселков Челябинской области направлено 18,1 млн рублей. Еще 16,2 млн выделено на приобретение передвижных медицинских комплексов для обслуживания маленьких населенных пунктов с численностью населения до 100 человек.