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08:26 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Более 34 млн выделено на сельскую медицину Южного Урала

Правительство РФ направило средства на улучшение первичной медицинской помощи в сельских местностях страны. В число этих регионов вошла и Челябинская область, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Источник: РИА "Новости"

На закупку модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для деревень и поселков Челябинской области направлено 18,1 млн рублей. Еще 16,2 млн выделено на приобретение передвижных медицинских комплексов для обслуживания маленьких населенных пунктов с численностью населения до 100 человек.

В региональном Минздраве составили список сельских населенных пунктов, нуждающихся в обновлении фельдшерско-акушерских пунктов. В дальнейшем будет определено, сколько на эти цели потратят из федеральных средств.

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