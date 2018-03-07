Более 34 млн выделено на сельскую медицину Южного Урала

На закупку модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для деревень и поселков Челябинской области направлено 18,1 млн рублей. Еще 16,2 млн выделено на приобретение передвижных медицинских комплексов для обслуживания маленьких населенных пунктов с численностью населения до 100 человек.
В региональном Минздраве составили список сельских населенных пунктов, нуждающихся в обновлении фельдшерско-акушерских пунктов. В дальнейшем будет определено, сколько на эти цели потратят из федеральных средств.
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