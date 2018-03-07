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19:18 (мск), источник: Forbes

Богатейшие женщины мира — 2018: рейтинг Forbes Woman

Женщины наращивают свое присутствие во всемирном рейтинге Forbes — второй год подряд этот показатель оказывается рекордным.

Источник: Reuters

В 2018 году в рейтинг богатейших людей мира Forbes вошло рекордное число женщин — 256 (в 2017 году их было 227), а их совокупное состояние выросло за год на 20%, преодолев отметку в $1 трлн. Еще один рекорд этого года: из 256 женщин в списке 72 сами построили свое состояние, а не унаследовали его. В 2017 году таких было 56. Впрочем, среди 10-ти самых богатых женщин, 8 — наследницы, остальные тоже пришли в семейный бизнес, но существенно его развили.

Сменился лидер рейтинга: ранее его год за годом возглавляла Лилиан Беттанкур, дочь основателя косметического гиганта L’Oreal. Она умерла в сентябре 2017 года в возрасте 94 лет.

Унаследовавшая ее состояние дочь, Франсуаза Беттанкур-Мейер, заняла в рейтинге 2018 года вторую строчку, а на первом месте обосновалась дочь основателя Walmart Элис Уолтон. Ее состояние составляет $46 млрд.
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Уолтон — единственная дочь основателя розничной сети Walmart Сэма Уолтона. За год ее состояние подскочило на $12,2 млрд: акции Walmart выросли в цене на 43%. Компания активно развивалась в области e-commerce, создавала новые продукты — например, линейку кухонных принадлежностей совместно с Tasty, кулинарным проектом Buzzfeed, а также готовит запуск четырех линий одежды.

Уолтон известна финансированием политических кампаний и увлечением искусством. В возрасте 10 лет она купила репродукцию «Голубой обнаженной» Пабло Пикассо, которая продавалась в первом магазине, принадлежавшем ее отцу — франшизе сети Ben Franklin Stores, а сегодня ее собственная коллекция оценивается в сотни миллионов долларов. В 2011 году она открыла в Бентонвиле (штат Арканзас) Музей американского искусства, где представлены, например, работы Энди Уорхола, Нормана Рокуэлла и Марка Ротко.

Единственной россиянкой в рейтинге богатейших людей планеты традиционно стала Елена Батурина с оценкой состояния в $1,2 млрд — она занимает 1867 строчку глобального списка. Всего в него в этом году вошли 102 российских бизнесмена, их совокупное состояние оценивается в $410,8 млрд.

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