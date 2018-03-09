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05:25 (мск), источник: Lenta.Ru

В Туле приготовились делать автомат-амфибию

В Туле готовят к серийному производству автомат АДС, способный стрелять на суше и под водой. Об этом РИА Новости заявил начальник отделения «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» Юрий Амелин.

Источник: РИА "Новости"

«Этот образец принят на вооружение, и мы готовим серийное производство. Ведется подготовка производства этого оружия», — сказал он.

По словам Амелина, оружейники должны быть готовы выполнить строгие нормативы, которые предъявляют заказчики: Министерство обороны России и Росгвардия.

При этом, как сказал Амелин, автомат-амфибию возможно будут поставлять и в другие страны. Правда, в какие именно, не уточнил.

Первая зарубежная презентация российского автомата АДС состоялась в феврале 2015 года на выставке в Абу-Даби (ОАЭ). В январе сообщалось, что новое оружие российские силовики получат уже в 2018 году.

Автомат АДС калибра 5,45 миллиметра предназначен для ведения одиночного и автоматического огня на дальности до 600 метров на суше и до 25 метров под водой. Темп стрельбы — до 900 выстрелов в минуту. Емкость магазина — 30 патронов. Масса автомата без боеприпасов с 40-миллиметровым подствольным гранатометом — 4,82 килограмма.

7 комментариевк этой статье
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