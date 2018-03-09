В Туле приготовились делать автомат-амфибию

Источник: РИА "Новости"

«Этот образец принят на вооружение, и мы готовим серийное производство. Ведется подготовка производства этого оружия», — сказал он.

По словам Амелина, оружейники должны быть готовы выполнить строгие нормативы, которые предъявляют заказчики: Министерство обороны России и Росгвардия.

При этом, как сказал Амелин, автомат-амфибию возможно будут поставлять и в другие страны. Правда, в какие именно, не уточнил.

Первая зарубежная презентация российского автомата АДС состоялась в феврале 2015 года на выставке в Абу-Даби (ОАЭ). В январе сообщалось, что новое оружие российские силовики получат уже в 2018 году.