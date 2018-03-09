Главы Узбекистана и Таджикистана открыли движение по железной дороге Амузанг-Хашади

В режиме телемоста Президенты двух стран наблюдали за отправлением первого поезда по линии Амузанг-Хашади.
На станции Амузанг созданы все необходимые условия для сотрудников пограничной и таможенной службы. Одним словом, эта станция будет служить своего рода воротами, связывающими южные и восточные регионы Республики Таджикистан.
Железная дорога будет служить интересам двух государств и иметь важную роль в развитии транзитных перевозок. В том числе, откроются дополнительные возможности выхода в Туркменистан и Афганистан. Будут созданы условия для развития пассажирских перевозок, открытия новых направлений.
Несомненно, данная железная дорога между Узбекистаном и Таджикистаном будет способствовать дальнейшему развитию товарооборота, оказания услуг по импорту и экспорту, укреплению отношений между двумя близкими соседями и друзьями.
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