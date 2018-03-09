Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Российская
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Российская
Запуск ракеты планировался на 19:37 мск в рамках пусковой кампании Arianespace VS18 с космодрома Гвианского космического центра (Куру, Французская Гвиана) однако был отложен на 33 минуты
Вывод на целевую орбиту обеспечит российский разгонный блок «Фрегат-МТ». Космические аппараты начнут отделяться от разгонного блока через 2 часа после запуска.
Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в проекте «Союз» в Гвианском космическом центре выступает АО «Главкосмос», обеспечивая взаимодействие с Arianespace.
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