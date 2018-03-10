Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-боец АТО напал на ведущего Первого канала в Италии
Сон в носках полезен для здоровья
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Путин об обмане со стороны США: «Так грубо и нагло — в первый»
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и за "Путина"
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Анна Семенович посетила концерт Кремля в трусах и прозрачной юбке
Германия пошлет РФ сигнал о серьезных последствиях
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
14:47 (мск), источник: Zakon.kz

В Минэнерго назвали сроки газификации Астаны

Представитель ведомства рассказал подробности поэтапной газификации регионов.

Источник: Zakon.kz

Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил на совместном заседании палат Парламента, где перечислил пять инициатив, направленных на социальную модернизацию.

Пятая инициатива была направлена на дальнейшую газификацию страны. О том, как будет проходить ход работы по исполнению поручении и какие регионы будут газифицированы в ближайшее время, рассказал в эксклюзивном интервью Рrimeminister.kz директор департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики РК Зияш Киякбаев, передает Zakon.kz.

— Глава государства во время заседания совместных палат поручил провести газификацию северного региона за год-полтора. На какой стадии находятся реализация проектов?

Читайте также
Назарбаев поручил перевести Алматы на газ

— В целях газификации Астаны, центральных и северных регионов страны, Национальным оператором в сфере газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз» было разработано ТЭО проекта Строительство магистрального газопровода «Сарыарка», на которое получено положительное заключение РГП «Госэкспертиза».

В настоящее время АО «КазТрансГаз» разрабатывается Проектно-сметная документация, которую с прохождением государственной экспертизы предполагается запустить в июне 2018 года.

— Ранее сообщалось, что строительство газификации Астаны будет начато за счет заемных средств ЕБРР. Прошел ли проект все необходимые процедуры для начала реализации?

— В настоящее время создается рабочая группа с участием заинтересованных государственных органов и организаций для проработки вопросов связанных с реализацией 1- го этапа данного проекта, в том числе по условиям и схеме финансирования путем привлечения средств у международных финансовых институтов, таких как ЕБРР, ЕАБР, а также БРК и иных источников.

Решить вопросы финансирования планируется до июня т.г. и произвести торжественную церемонию сварки первого стыка магистрального газопровода в начале июля т.г.

— Назовите реальные сроки строительства газопровода?

— После начала финансирования проекта по информации Национального оператора в сфере газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз» 1- этап магистрального газопровода по маршруту «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Темиртау — Астана» предполагается реализовать в течение одного года.

— Какова примерная стоимость проекта?

— Стоимость 1- этапа магистрального газопровода «Сарыарка» составляет 267,3 млрд тг.

— Как газификация отразится на экологии Астаны?

— Реализация Проекта принесет социально-экономические эффекты для Астаны от замещения угля, которые ежегодно сжигаются на водогрейных котлах ТЭЦ- 1,2,3. Эффект снижения составит — 36,1 тыс. тонн выбросов загрязняющих веществ (диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, твердые частицы) в год. Также ожидается, что население положительно воспримет использование природного газа вместо угля, так как применение газа в качестве топлива менее трудозатратно и более комфортно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как выглядят женщины разных стран в 50 лет
В Алматы автомобиль Mazda разорвало пополам
Трамп рассказал о возможной сделке с КНДР
Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе
«Ъ» назвал возможную причину катастрофы Ан-26 в Сирии
Путин рассказал о пользе службы в КГБ
На пляже в Австралии обнаружили «рыбу-монстра»
Назван способ улучшить сексуальную жизнь
«Самого ненавистного человека в США» приговорили к тюрьме
Спорт
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом Все награды принесли биатлонистки
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь