В Калининграде начали бетонировать проезжую часть моста через реку Новая Преголя

— Восточная эстакада — крайне важный объект для развития транспортной инфраструктуры Калининграда и проведения чемпионата мира по футболу. Перед дорожниками стоит задача к тестовым матчам завершить работы на путепроводе. 11 апреля по этому мосту должны проехать автомобили, — отметил Александр Рольбинов.