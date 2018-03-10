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16:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде начали бетонировать проезжую часть моста через реку Новая Преголя

В Калининграде стартовал первый этап бетонирования проезжей части моста через реку Новая Преголя к стадиону. Работы ведутся в рамках строительства Восточной эстакады, рассказал вице-премьер Александр Рольбинов.

Источник: Комсомольская правда

— Восточная эстакада — крайне важный объект для развития транспортной инфраструктуры Калининграда и проведения чемпионата мира по футболу. Перед дорожниками стоит задача к тестовым матчам завершить работы на путепроводе. 11 апреля по этому мосту должны проехать автомобили, — отметил Александр Рольбинов.

Сейчас на 70% выполнены работы по армированию плиты пролетного строения, на 90% — по монтажу опалубки. После завершения бетонирования, подрядчики будут укладывать асфальт, устанавливать освещение, обустраивать тротуары и барьерное ограждение.

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