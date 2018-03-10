Калининградская область пока не планирует вводить курортный сбор

«Нет, мы для себя эту возможность не рассматриваем пока. Были у нас вначале такие мысли, но сейчас мы не хотели бы в эту программу включаться, пока не поймем, как она работает в других регионах», — сказал Алиханов, отвечая на вопрос, обсуждаются ли перспективы введения курортного сбора.