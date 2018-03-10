Калининградская область пока не планирует вводить курортный сбор

«Нет, мы для себя эту возможность не рассматриваем пока. Были у нас вначале такие мысли, но сейчас мы не хотели бы в эту программу включаться, пока не поймем, как она работает в других регионах», — сказал Алиханов, отвечая на вопрос, обсуждаются ли перспективы введения курортного сбора.
Президент России Владимир Путин 30 июля прошлого года подписал закон о возможности введения курортного сбора в ряде регионов. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. Максимальная сумма сбора в первый год составит 50 рублей в сутки, далее до 100 рублей. Регионы имеют полномочия по установлению льготных категорий, снижению ставки, обнулению.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.