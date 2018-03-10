Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались на грани закрытия
О своей остановке
О своей остановке
Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались в критической ситуации.
В результате отечественные предприятия вынуждены простаивать либо закупать сырьё у соседей, сообщает «Sputnik-Казахстан» со ссылкой на председателя Ассоциации упаковщиков Казахстана Батырбека Аубакирова.
«Как мы ранее прогнозировали,
По его словам, о критической ситуации уже известили Правительство и ответственные министерства. Отечественные переработчики просят возобновить запрет на вывоз макулатуры за пределы страны.
«Надеемся, что в ближайшее время пройдёт межведомственное заседание комиссии, и на этой комиссии будет принято решение — вводить запрет или нет (на вывоз макулатуры за пределы страны. — Авт.). Мы ожидаем, что будет происходить дальнейшая остановка предприятий. Если Правительство не примет меры, то ситуация будет только ухудшаться», — заключил Батырбек Аубакиров.
В конце прошлого года бумажный комбинат в Караганде остался без сырья
Евразийская экономическая комиссия в мае 2016 года после обращения Кыргызстана обязала Казахстан снять ограничения на поставку макулатуры в рамках договора о Евразийском экономическом союзе, аргументировав решение необходимостью выполнения единых мер нетарифного регулирования.
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