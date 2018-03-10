Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались на грани закрытия

Источник: Informburo.kz

Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались в критической ситуации. Из-за отсутствия сырья на отечественном рынке заводы вынуждены останавливать производство. Местную макулатуру тоннами вывозят в Россию и Узбекистан.

В результате отечественные предприятия вынуждены простаивать либо закупать сырьё у соседей, сообщает «Sputnik-Казахстан» со ссылкой на председателя Ассоциации упаковщиков Казахстана Батырбека Аубакирова.

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«Как мы ранее прогнозировали, из-за нехватки сырья предприятия начали останавливаться. О своей остановке сообщило костанайское предприятие ТОО “ЛисБум.kz” — это бывший Лисаковский целлюлозно-бумажный комбинат. Ещё три на грани закрытия и пять в плачевном состоянии. Сырья нет, закончились даже остатки. Приходится закупать у России», — рассказал Батырбек Аубакиров.

По его словам, о критической ситуации уже известили Правительство и ответственные министерства. Отечественные переработчики просят возобновить запрет на вывоз макулатуры за пределы страны.

«Надеемся, что в ближайшее время пройдёт межведомственное заседание комиссии, и на этой комиссии будет принято решение — вводить запрет или нет (на вывоз макулатуры за пределы страны. — Авт.). Мы ожидаем, что будет происходить дальнейшая остановка предприятий. Если Правительство не примет меры, то ситуация будет только ухудшаться», — заключил Батырбек Аубакиров.

В конце прошлого года бумажный комбинат в Караганде остался без сырья из-за бесконтрольного вывоза макулатуры за рубеж. Как отметил директор предприятия Вадим Гороховский, в 2016 году в Казахстане действовало ограничение на вывоз макулатуры из страны. Тогда ситуация на рынке стабилизировалась.