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02:54 (мск), источник: Газета.Ру

Трамп назвал условия для отмены пошлин на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп заявил, что для отмены пошлин на импорт стали и алюминия, первый шаг должна сделать Европа и отказаться от пошлин на ввозимые американские товары.

Источник: AP 2018
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«Европейский союз, прекрасные страны, которые так плохо обращаются с США в вопросах торговли, жалуются по поводу пошлин на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и пошлин на импортируемые американские продукты, мы тоже отменим наши. Большой дефицит. Если нет, мы обложим налогом автомобили и так далее», — написал Трамп в твиттере.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что работает над двусторонним соглашением с Австралией, которое позволит США не вводить пошлины на ее сталь и алюминий.

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10 марта© Ньюстюб
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