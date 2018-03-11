Приморцев «защитили» от подозрительной колбасы
Составлен протокол об административном правонарушении.
Составлен протокол об административном правонарушении.
Сотрудниками отдела Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и инспекторами ГИБДД выявлено более 18 килограммов колбасных изделий, на которые при их транспортировке, в момент осмотра автотранспортного средства, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Специалисты сообщили, что данные документы необходимы, так как они подтверждают прохождение этой продукцией
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