Приморцев «защитили» от подозрительной колбасы

Сотрудниками отдела Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и инспекторами ГИБДД выявлено более 18 килограммов колбасных изделий, на которые при их транспортировке, в момент осмотра автотранспортного средства, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.