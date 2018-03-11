В Иркутской области отремонтируют 444 лифта
Подъемники приведут в порядок в восьми городах региона.
Подъемники приведут в порядок в восьми городах региона.
Большой ремонт лифтов запланирован в многоэтажных домах Иркутска в 2018 году. Всего планируют привести в порядок 444 подъемников в 157 жилых зданиях. Для сравнения 2017 году в многоквартирных домах Иркутской области было отремонтировано 85 лифтов.
Как сообщается на сайте правительства Иркутской области, на эти цели в предусмотрено более одного миллиарда рублей. Уже провели электронные аукционы, работы начнутся к концу марта.
— Ремонт лифтов — важное мероприятие, которое касается безопасности населения, поэтому ему нужно уделять большое внимание, — говорится в сообщении.
Перед этим провели большую работу — обследователи многоэтажки Иркутской области и выяснили, какие подъемники не пригодны к эксплуатации.
КОНКРЕТНО.
Сколько лифтов в Иркутской области отремонтируют:
В Ангарске — 108 лифтов (34 дома), В
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