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10:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутской области отремонтируют 444 лифта

Подъемники приведут в порядок в восьми городах региона.

Источник: Комсомольская правда

Большой ремонт лифтов запланирован в многоэтажных домах Иркутска в 2018 году. Всего планируют привести в порядок 444 подъемников в 157 жилых зданиях. Для сравнения 2017 году в многоквартирных домах Иркутской области было отремонтировано 85 лифтов.

Как сообщается на сайте правительства Иркутской области, на эти цели в предусмотрено более одного миллиарда рублей. Уже провели электронные аукционы, работы начнутся к концу марта.

— Ремонт лифтов — важное мероприятие, которое касается безопасности населения, поэтому ему нужно уделять большое внимание, — говорится в сообщении.

Перед этим провели большую работу — обследователи многоэтажки Иркутской области и выяснили, какие подъемники не пригодны к эксплуатации.

КОНКРЕТНО.

Сколько лифтов в Иркутской области отремонтируют:

В Ангарске — 108 лифтов (34 дома), В Усолье-Сибирском — 5 лифтов (один дом), В Братске — 80 лифтов (27 домов), В Иркутске — 111 лифтов (47 домов), В Саянске — 27 лифтов (пять домов), В Железногорске 4 лифта (четыре дома), В Усть-Куте пять лифтов (три дома), В Усть-Илимске 104 лифта (36 МКД).

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