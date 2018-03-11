В Иркутской области отремонтируют 444 лифта

Источник: Комсомольская правда

Большой ремонт лифтов запланирован в многоэтажных домах Иркутска в 2018 году. Всего планируют привести в порядок 444 подъемников в 157 жилых зданиях. Для сравнения 2017 году в многоквартирных домах Иркутской области было отремонтировано 85 лифтов.

Как сообщается на сайте правительства Иркутской области, на эти цели в предусмотрено более одного миллиарда рублей. Уже провели электронные аукционы, работы начнутся к концу марта.

— Ремонт лифтов — важное мероприятие, которое касается безопасности населения, поэтому ему нужно уделять большое внимание, — говорится в сообщении.

Перед этим провели большую работу — обследователи многоэтажки Иркутской области и выяснили, какие подъемники не пригодны к эксплуатации.

КОНКРЕТНО.

Сколько лифтов в Иркутской области отремонтируют: