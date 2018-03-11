Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон и дочь Майкла Джексона представили «Опасный бизнес»
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Большинство школьников предпочитают чипсы
Россия отозвала свою заявку на членство в Европейской организации
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
СМИ: Путин рассказал об ответе на решение уничтожить РФ
СМИ: Ан-26 РФ в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
СМИ назвали имя блондинки, которую поцеловал Путин
СМИ: Флот РФ — эшелонированная линия обороны
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
16:07 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС в Таджикистане

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС с учетом соблюдения всех международных норм. Об этом сообщается на портале кабинета министров Узбекистана.

Источник: Sputnik

На портале опубликован текст совместного заявления президентов Узбекистана и Таджикистана — Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона, подписанного по итогам переговоров в Душанбе в пятницу.

В заявлении указывается на важное значение для Центральной Азии существующих и строящихся гидроэнергетических сооружений для решения водно-энергетических проблем.

«В этом контексте узбекская сторона выразила готовность всесторонне рассмотреть возможность участия в строительстве гидротехнических сооружений в Республике Таджикистан, в том числе Рогунской ГЭС, с учетом соблюдения общепризнанных международных норм и стандартов по строительству таких объектов», — говорится в тексте документа.

Читайте также
Мирзиёев: вы бы видели глаза и радость людей на узбекско-таджикской границе

Президенты также подчеркнули, что одним из ключевых факторов благополучия в Центральной Азии является комплексное использование водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех государств региона.

В конце октября 2016 года Таджикистан приступил к строительству плотины для Рогунской ГЭС, которая по плану будет крупнейшей гидроэлектростанцией в Центральной Азии. Строительство плотины в течение многих лет откладывалось в связи с противоречиями с властями Узбекистана по этому вопросу. В Узбекистане говорили о вероятном прорыве плотины в случае землетрясения.

Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся «перезагрузкой» отношений с соседями по региону, в частности, с Таджикистаном. В конце 2016 года стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, в Душанбе после долгого перерыва состоялось заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, возобновилось авиасообщение между столицами двух стран.

Напомним, первый официальный визит главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан проходил 9—10 марта.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 С размахом и теплотой: как встречали в Душанбе Шавката Мирзиёева
ГУВД изучает возможность снижения максимальной скорости в Ташкенте
Путин: Возврат Крыма невозможен ни при каких обстоятельствах
Монахиня скончалась во время суда против Кэти Перри
Путин назвал крушение АПЛ «Курск» следствием сложностей в ВС
Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны
ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области
Ученые объяснили, почему одни люди успешнее других
Путин рассказал о «захвате» лайнера перед открытием ОИ в Сочи
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь