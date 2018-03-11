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08:59 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Астане пассажиры авиакомпании Scat не могут вылететь в Египет

Судну, на котором должны были вылететь пассажиры, понадобилось дополнительное техобслуживание.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Пассажиры рейса авиакомпании Scat Астана-Шарм-эль-Шейх не могут вылететь из-за проблем с судном, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

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Мы стоим в аэропорту, должны были улететь сегодня в 9 утра, авиакомпанией Scat в Шарм-эль-Шейх, Египет. Сначала рейс перенесли на 11, потом на 4 утра следующего дня, сейчас представитель компании говорит, что вообще на 5 утра. Еще не факт, что улетим в 5 утра, говорят, что сломался борт. Мы приехали сюда уже в 6 утра, — рассказала Sputnik Казахстан одна из пассажирок Роза Абдрахманова.

В авиакомпании сообщили, что воздушному судну потребовалось дополнительное техническое обслуживание.

«Иногородних пассажиров разместили в отеле. Всех оповестили. Те, которые с города, они приедут ночью. Рейс полетит, скорее всего, ночью, этому воздушному судну потребовалось дополнительное техобслуживание, скорее всего пока проводят обслуживание, чтобы людей сильно не задерживать, самолет заменят», — прокомментировали ситуацию в авиакомпании.

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 В Астане пассажиры авиакомпании Scat не могут вылететь в Египет
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