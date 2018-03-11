Рогозин сообщил о модернизации МиГ-31 параллельно разработке «Кинжалов»
Испытания высокоточного авиационного ракетного комплекса успешно прошли в ночь на воскресенье.
Испытания высокоточного авиационного ракетного комплекса успешно прошли в ночь на воскресенье.
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Разработка гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» шла параллельно с модернизацией высотного
В качестве носителя «Кинжала» был выбран сверхзвуковой
истребитель-перехватчикМИГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолёта, опередившего своё время, шла параллельно с разработкой самого оружия.
Минувшей ночью Минобороны РФ сообщило об успешном
«Экипаж истребителя МиГ-31
По данным Минобороны, «в ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены
Комплекс «Кинжал» предназначен для уничтожения наземных и морских целей.
«Благодаря высоким
Комплекс «Кинжал» был назван среди нового российского оружия президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному Собранию РФ.
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