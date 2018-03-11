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10:19 (мск), источник: Интерфакс

Рогозин сообщил о модернизации МиГ-31 параллельно разработке «Кинжалов»

Испытания высокоточного авиационного ракетного комплекса успешно прошли в ночь на воскресенье.

Источник: AP 2018

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Разработка гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» шла параллельно с модернизацией высотного истребителя-перехватчика МиГ-31, сообщил в воскресенье заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

В качестве носителя «Кинжала» был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МИГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолёта, опередившего своё время, шла параллельно с разработкой самого оружия.
Дмитрий Рогозин
Заместитель председателя правительства РФ

Минувшей ночью Минобороны РФ сообщило об успешном учебно-боевом пуске гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» — нового российского высокоточного оружия.

«Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса “Кинжал” в заданном районе», — говорилось в сообщении ведомства, поступившем в «Интерфакс».

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По данным Минобороны, «в ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

Комплекс «Кинжал» предназначен для уничтожения наземных и морских целей.

«Благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс “Кинжал” не имеет аналогов в мире», — говорится в сообщении.

Комплекс «Кинжал» был назван среди нового российского оружия президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному Собранию РФ.

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