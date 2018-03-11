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13:56 (мск), источник: Publika.md

Граждане Молдовы, проживающие заграницей, смогут реализовать на родине краткосрочные проекты

Граждане Молдовы, проживающие заграницей, смогут реализовать на родине краткосрочные проекты в социальной, экономической и юридической областях.

Источник: Publika.md

Финансирование они получат в рамках программы грантов, которую инициировало Бюро по связям с диаспорой. В этом году её бюджет более миллиона леев.

Тамара Шкёпу участвовала в программе в прошлом году. Женщина уже более 15 лет живёт в Великобритании. Она выращивает экологические продукты. Благодаря полученному гранту, она провела несколько семинаров в шести центрах на севере Молдовы.

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«Я изучила меню, составила список вредных продуктов, которые надо исключить. Мы обсудили способы готовки, разные рецепты», — сказала диетолог Тамар Шкепу.

Женщина уверена, что вернется в Молдову с новыми проектами.

«По-моему, это очень полезная программа. Многие молдаване, проживающие за рубежом, накопили большой багаж знаний. И это хорошая возможность для тех, кто желает поделиться этим опытом в Молдове, но не может этого сделать по финансовой причине», — сказала диетолог Тамар Шкепу.

Программа работает в Молдове с 2016 года. За это время реализовали почти 70 проектов. В этом году документы принимают до 15 марта.

«Мы призываем их возвращаться на короткие сроки, мотивируем их делать это чаще. Участники программы возвращаются с другими идеями, с другими программами, в том числе с грантами от других доноров», сказала глава Бюро по связям с диаспорой Ольга Копту.

В 2018 году три гранта по 94 тысячи леев предназначены для ассоциаций диаспоры, ещё пять грантов — получат на реализацию проектов женщины из диаспоры. А десять грантов по 38 тысяч леев предусмотрены для проектов по обмену опытом членов диаспоры. Подробности можно узнать на сайте Бюро по связям с диаспорой.

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