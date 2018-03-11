Крым и Кубань заключили соглашение о сотрудничестве в туризме
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Крым и Краснодарский край заключили соглашение о сотрудничестве в туристской сфере, сообщает
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Крым и Краснодарский край заключили соглашение о сотрудничестве в туристской сфере, сообщает
Соглашение подписано в воскресенье в рамках туристской международной выставки «Интурмаркет-2018». Свои подписи под документом поставили профильные министры Вадим Волченко и Христофор Константиниди. На церемонии подписания присутствовал глава Ростуризма Олег Сафонов.
Согласно документу, текстом которого располагает РИА Новости, два региона в ближайшие пять лет намерены вести скоординированную политику в области развития туризма, индустрии гостеприимства и межрегионального сотрудничества.
Кроме того, регионы собираются расширять связи между турбизнесом, создать единую сеть туристских маршрутов, экскурсий, сотрудничать в реализации туристских программ
По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, полуостров и Краснодарский край объединяет общее побережье, общие перспективы в формировании турпродуктов, общие исторические и культурные ценности и гастрономические предпочтения в виде черноморской кухни.
«Нас объединяют транспортные потоки и Крымский мост! Но в то же время у нас и единые проблемы — это высокая стоимость перелета в сезон, снижение которой мы вместе будем лоббировать, вопросы вывода туристического бизнеса из тени. Сегодняшнее соглашение — это событие, нам есть над чем вместе работать», — сказал Волченко.
Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди отметил, что в рамках соглашения планируется создать единую сеть туристских маршрутов и экскурсий. Кроме того, по его словам, запуск моста через Керченский пролив также открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества двух регионов.
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