Открывается прямой рейс из Перми в Душанбе

В ближайшие дни открывается прямое авиасообщение с Таджикистаном. Самолёты будут отправляться из Перми в Душанбе с 13 марта.

Как рассказали в пресс-службе пермского аэропорта, вылеты в столицу Таджикистана назначены раз в неделю — по вторникам с вылетом из Перми в 10.00 и прибытием в аэропорт Душанбе в 13.30 (указано местное время аэропортов). Перевозить пассажиров будет авиакомпания «Уральские авиалинии» на воздушных судах Airbus A321. Стоимость перелёта — от 12834 рублей в одну сторону.