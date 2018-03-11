Открывается прямой рейс из Перми в Душанбе
В столицу Таджикистана можно будет улететь с 13 марта.
В столицу Таджикистана можно будет улететь с 13 марта.
В ближайшие дни открывается прямое авиасообщение с Таджикистаном. Самолёты будут отправляться из Перми в Душанбе с 13 марта.
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