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17:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 12 марта вновь откроют станции метро

Проезд от «площади 1905 года» до «Ботанической» был закрыт на праздничные дни из-за строительства.

Источник: Комсомольская правда

Для жителей Екатеринбурга утром в понедельник, 12 марта, вновь откроется метро. Напомним, что половину подземки закрывали на все праздники. Проехать пассажирам нельзя было от «Площади 1905 года» до «Ботанической». Станции перекрывали из-за тоннеля от «Геологической» до внутренних помещений ТРЦ «Гринвич».

— Это была инициатива собственников ТРЦ. Они пришли в администрацию города с нею еще два года назад, — рассказывал «КП-Екатеринбург» Николай Сметанин, председатель Комитета по строительству администрации Екатеринбурга. — Нам этот вопрос интересен, так как запасной выход со станции и пассажирам удобен, и безопасность повышает.

Напомним, что перекрытие началось 8 марта в 00.00. Станции метро вновь заработают 12 марта в 05.00.

К слову, демонтаж недостроенной башни рядом с цирком никакого отношения к закрытию станций не имеет.

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