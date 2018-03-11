В Екатеринбурге 12 марта вновь откроют станции метро

Источник: Комсомольская правда

Для жителей Екатеринбурга утром в понедельник, 12 марта, вновь откроется метро. Напомним, что половину подземки закрывали на все праздники. Проехать пассажирам нельзя было от «Площади 1905 года» до «Ботанической». Станции перекрывали из-за тоннеля от «Геологической» до внутренних помещений ТРЦ «Гринвич».

— Это была инициатива собственников ТРЦ. Они пришли в администрацию города с нею еще два года назад, — рассказывал «КП-Екатеринбург» Николай Сметанин, председатель Комитета по строительству администрации Екатеринбурга. — Нам этот вопрос интересен, так как запасной выход со станции и пассажирам удобен, и безопасность повышает.

Напомним, что перекрытие началось 8 марта в 00.00. Станции метро вновь заработают 12 марта в 05.00.