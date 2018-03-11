В Екатеринбурге 12 марта вновь откроют станции метро
Проезд от «площади 1905 года» до «Ботанической» был закрыт на праздничные дни
Проезд от «площади 1905 года» до «Ботанической» был закрыт на праздничные дни
Для жителей Екатеринбурга утром в понедельник, 12 марта, вновь откроется метро. Напомним, что половину подземки закрывали на все праздники. Проехать пассажирам нельзя было от «Площади 1905 года» до «Ботанической». Станции перекрывали
— Это была инициатива собственников ТРЦ. Они пришли в администрацию города с нею еще два года назад, — рассказывал «КП-Екатеринбург» Николай Сметанин, председатель Комитета по строительству администрации Екатеринбурга. — Нам этот вопрос интересен, так как запасной выход со станции и пассажирам удобен, и безопасность повышает.
Напомним, что перекрытие началось 8 марта в 00.00. Станции метро вновь заработают 12 марта в 05.00.
К слову, демонтаж недостроенной башни рядом с цирком никакого отношения к закрытию станций не имеет.
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