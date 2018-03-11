Кишинёв вошёл в топ пяти лучших европейских городов среднего размера по экономической эффективности
Кишинёв вошёл в топ-5 лучших европейских городов среднего размера по экономической эффективности. Он занял третье место в рейтинге после Николаева и Луганска.
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