Кишинёв вошёл в топ пяти лучших европейских городов среднего размера по экономической эффективности

Кишинёв вошёл в топ пяти лучших европейских городов среднего размера по экономической эффективности

Кишинёв вошёл в топ-5 лучших европейских городов среднего размера по экономической эффективности. Он занял третье место в рейтинге после Николаева и Луганска.