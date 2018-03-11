Минсельхоз хочет повысить штрафы за производство некачественных продуктов

«Мы инициируем сейчас ряд поправок в законы, с тем чтобы повысить штраф, вплоть до отбора лицензий на производство тех или иных товаров, где нарушаются ГОСТы, маркировка и так далее», — сказал Ткачев, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.
«Потому что, к сожалению, копеечные штрафы не страшны для тех, кто сегодня химичит на рынке и портит жизнь во многом тем, кто работает качественно, кого ждет наш потребитель. Он ждет экологически чистую продукцию, нормальную, качественную. Поэтому штрафы в два-три раза увеличиваем и, подчеркиваю, вплоть до отбора лицензии на 90 дней для того, чтобы предприятие остановилось и подумало», — добавил он.
Министр также обратил внимание на опыт зарубежных стран, когда нарушение регламентов при производстве продуктов считается уголовным преступлением. «Я считаю, что мы должны этому следовать», — указал Ткачев.
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