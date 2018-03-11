Всего за один день, 8 марта, Россельхознадзор остановил 19 белорусских фур с контрабандой
В ходе масштабной операции Россельхознадзора, которая была проведена 8 марта в Смоленской области, были остановлены 19 фур, следовавших из Беларуси с контрабандной плодоовощной продукцией.
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