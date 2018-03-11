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22:20 (мск), источник: Ежедневник.by

Всего за один день, 8 марта, Россельхознадзор остановил 19 белорусских фур с контрабандой

В ходе масштабной операции Россельхознадзора, которая была проведена 8 марта в Смоленской области, были остановлены 19 фур, следовавших из Беларуси с контрабандной плодоовощной продукцией.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила «Ежедневнику» помощник руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова в рамках работы межведомственных мобильных групп 8 марта в Руднянском районе Смоленской области сотрудниками таможни были приостановлены девятнадцать транспортных средства, ввозивших из Витебской области Беларуси более 360 тонн овощей и фруктов без каких-либо сопроводительных документов.

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В рамках межведомственного взаимодействия тринадцать транспортных средств были переданы специалистам Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, для проведения дополнительных проверочных мероприятий.

В отношении 6 партий дополнительной проверки не потребовалось поскольку на таре имелись маркировочные этикетки, свидетельствующие о европейском происхождении растениеводческой продукции.

В ходе фитосанитарного досмотра переданных партий Управлением Россельхознадзора было установлено, что в десяти автомобилях находилось около 200 тонн томатов с маркировкой турецких предприятий, не аттестованных для поставок в Российскую Федерацию.

Кроме того, в трех автомобилях выявлено около 50 тонн яблок неизвестного происхождения, еще в одном — 20 тонн груш польского происхождения.

После завершения процедуры административного расследования в соответствии с действующим законодательством все овощи и фрукты будут подлежать уничтожению.

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