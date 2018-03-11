Украина собралась к 2022 году снизить потребление газа почти на треть

Источник: AP 2018

«Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения): 2014 год — 24 млрд кубов; 2017 год — 18 млрд кубов. За три года мы уменьшили потребление газа на 6 млрд кубов. Прогноз на 2022 год — 13 млрд кубов. То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 млрд кубов», — написал Гройсман в своем фейсбуке в воскресенье и опубликовал соответствующую инфографику.

В начале марта на Украине ввели временное ограничение на потребление газа. Детским садам, школам и вузам рекомендовали приостановить работу.

Это произошло после того, как «Газпром» вернул «Нафтогазу» предоплату за поставки российского газа, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту.