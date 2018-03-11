Украина собралась к 2022 году снизить потребление газа почти на треть
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU —
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU —
«Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения): 2014 год — 24 млрд кубов; 2017 год — 18 млрд кубов. За три года мы уменьшили потребление газа на 6 млрд кубов. Прогноз на 2022 год — 13 млрд кубов. То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 млрд кубов», — написал Гройсман в своем фейсбуке в воскресенье и опубликовал соответствующую инфографику.
Это произошло после того, как «Газпром» вернул «Нафтогазу» предоплату за поставки российского газа, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту.
28 февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.
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