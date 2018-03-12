Стальной занавес

Источник: РИА "Новости"

Президент Дональд Трамп в начале марта объявил о том, что США вводят тарифы на импорт стали и алюминия. Цель Белого дома понятна и в целом не нова — защитить отечественных производителей, ведь ситуация в американской металлургии далека от идеальной. Как и почему страны вводили импортные ограничения и к чему приводили локальные или глобальные торговые войны — в обзоре портала iz.ru.

Люди гибнут за металл

Соединенные Штаты и раньше защищали свою промышленность, в том числе металлургическую, при помощи антидемпинговых и других импортных пошлин. Однако ранее эти меры носили избирательный характер и вводились против конкретной страны или поставщика, а также в отношении того или иного типа продукции.

Теперь же пошлины — 25% на сталь и 10% на алюминий — введены «тотально» и будут применяться ко всем импортерам.

Исключение Трамп может сделать только для соседей: по данным The Washington Post, в отношении пошлин для Канады и Мексики предлагается ввести мораторий на 30 суток, при этом в дальнейшем он может стать постоянным — в американской администрации якобы увязывают этот вопрос с продвижением в работе над Североамериканским соглашением о свободной торговле (NAFTA).

Источник: AP 2018

Реакция на односторонние шаги Вашингтона не заставила себя ждать. Так, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард посоветовала Соединенным Штатам не способствовать развязыванию полноценной трансатлантической торговой войны. В Брюсселе же пригрозили дать «зеркальный ответ» на действия американцев и ввести пошлины на поставляемые из США «знаковые» товары, включая бурбон, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi’s (правда, последние два завода по пошиву знаменитых штанов, работавшие на территории Штатов, закрылись аж в 2004 году).

— Мы тоже можем делать глупости, — заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 3 марта (цитата по Euronews). — Нам приходится быть столь же глупыми.

Ощутимыми, хотя и не критичными, новые американские тарифы могут оказаться и для российских поставщиков.

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За девять месяцев прошлого года в США было поставлено 2,4 млн тонн российской стали, то есть 9% от импорта этого металла в Соединенные Штаты (вместе с поставками Южной Кореи и Бразилии эта доля доходит уже до 32%). «Вклад» российского алюминия в американский импорт — порядка 6%.

Впрочем, для отдельных видов продукции российской металлургической отрасли протекционистские барьеры США существуют уже давно. Так, летом прошлого года американский минторг продлил действие пошлин на плоскую горячекатаную углеродистую сталь из России — тарифы сохранились на уровне 184,56%. Впрочем, конъюнктура рынка позволит поставщикам из РФ и дальше экспортировать в Соединенные Штаты, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства АКРА Максим Худалов, указывает РБК. Например, цена на стальной лист в США достигает $850 за тонну, а цена у российских экспортеров — $600; эта разница позволит российским компаниям даже сохранить маржу. Прямые же поставки алюминия в США вообще почти не осуществляются — его в основном продают на бирже, добавляет Худалов.

Источник: РИА "Новости"

Торговая война еще не началась, Трамп подыгрывает своим сторонникам, чиновники ЕС — скептически настроенным по отношению к Трампу группам в Европе. Однако если война, даже не полномасштабная, всё же начнется, вражды ждать будет недолго. Леонид Бершидский Главный редактор "Ведомостей", колумнист Bloomberg

Пока оценить последствия вводимых Белым домом мер в точных цифрах сложно. Однако история торговых войн упрямо говорит о том, что они могут быть весьма и весьма долгосрочными и болезненными.

За тех, кто в море

Одним из самых затяжных и многогранных торговых конфликтов в Европе стали англо-голландские войны. Триггером этого противостояния стали действия голландского адмирала Мартена Тромпа. 29 мая 1652 года он отказался приспустить флаги на четырех десятках кораблей, которые ожидали возвращения торговых судов из колоний в проливе Па-де-Кале. Такой приветственный жест по отношению к английскому флоту был прописан в изданном Оливером Кромвелем Навигационном акте.

Британцы, добивавшиеся восстановления своего статуса как хозяев морей, на эту дерзость ответили атакой с использованием 21 корабля. Голландцы Тромпа в битве при Дувре потеряли два корабля и ушли в свои порты. В начале лета Англия отправила военные силы в Плимут и к Шотландии для захвата судов Голландии, явного лидера в морской торговле (этим успехам способствовала, в частности, удачная торговля специями из Азии). В конце июля возмущенные голландцы объявили войну Англии.

Конфликт удалось завершить лишь в апреле 1654-го с подписанием Вестминстерского договора. Предполагалось, что этот документ станет полноценным регламентом для ведения морской торговли в Европе и даже за ее пределами. Впрочем, многие его положения были выхолощены из-за неприемлемости для той или другой стороны. Условия договора оказались весьма мягкими для голландцев (особенно с учетом того, что в военном плане войну они проиграли), а Английская Ост-Индская компания так и не получила полноценных прав на ведение свободной торговли. Этой цели британцы смогли достичь лишь с заключением Парижского мира в 1784 году, положившего конец четвертой англо-голландской войне (как понятно из названия, этому конфликту предшествовали вторая и третья война между двумя великими морскими державами).

Банановое яблоко раздора

Если большинство жителей Советского Союза считали бананы почти что предметом роскоши, достать который можно было, только отстояв солидную очередь (и это если улыбнется удача и вы не пропустите момент, когда заморский «деликатес» выбросили на прилавок), то для Европы и стран Латинской Америки на рубеже третьего тысячелетия плоды в ярко-желтой кожуре оказались поводом для затяжных споров и тяжб, в том числе в рамках Всемирной торговой организации.

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«Банановая война» началась практически одновременно с формированием единого рынка Евросоюза в 1993 году. Единая Европа ввела протекционистские меры для защиты рынка от импорта из стран Латинской Америки, создав торговые преференции для фруктов, поставляемых из бывших европейских колоний в Африке и Карибском бассейне. Европейскую систему квот пытались оспаривать как производители из Латинской Америки, так и Соединенные Штаты — ведь именно в США были зарегистрированы крупнейшие компании-поставщики, в том числе Chiquita (она занимала около 40% европейского бананового рынка) и Dole.

Примечательно, что жалобу в ВТО администрация президента США Билла Клинтона подала в течение 24 часов после того, как Chiquita Brands сделала пожертвование в казну Демократической партии в полмиллиона долларов, напоминает The Guardian (5). ВТО установила, что европейские квоты нарушают правила торговли, и разрешила США ввести ответные санкции на европейский экспорт в общей сложности на $191 млн. Пострадавшими оказались производители, некоторые из них оказались на грани банкротства.

Источник: РИА "Новости"

После череды исков, судебных претензий и попыток достичь компромисса в декабре 2009 года стороны пришли к соглашению, в соответствии с которым ЕС обязался в течение восьми лет снизить пошлины на бананы с €176 до €114 за тонну. На формальности ушло еще несколько лет, и окончательно точку в «банановой войне» поставили лишь в ноябре 2012 года. Глава ВТО Паскаль Лами тогда назвал это событие «поистине историческим». «После столь многочисленных перипетий эти непростые и политически дискуссионные споры наконец могут быть завершены, — приводила его слова британская The Telegraph. — Урегулирование заняло столь длительное время, что некоторые люди, работавшие по этой проблематике как в секретариате [ВТО], так и в правительствах стран-членов, уже давно ушли на пенсию».

Справиться с кризисом в отрасли Латинской Америке отчасти помогла и новая Россия. Если в 1990 году Советский Союз, испытывая нехватку валюты, купил лишь 68 тыс. тонн бананов (зеленые плоды по традиции заворачивали в газетку и отправляли дозревать на верхние полки кухонных шкафов), то в 1995-м в Россию ввезли уже 503 тыс. тонн этих фруктов на общую сумму $261 млн. Основными поставщиками выступали компании Del Monte Foods и уже упомянутые Dole Food Company и Chiquita Brands International (последняя появилась на базе United Fruit Company, которая, кстати, активно работала в Латинской Америке и во многом способствовала появлению самого термина «банановая республика»).

Ножки от президента

Американские куриные окорочка стали появляться на столах советских, а затем и российских потребителей благодаря соглашению, которое в 1990-м году подписали Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший (благодаря ему куриные голени и получили свое неофициальное название — «ножки Буша»). Казалось бы, договор выгоден обеим сторонам: столкнувшиеся с жестким дефицитом почти всего жители Советского Союза, доживавшего свои последние месяцы, получали недорогое блюдо, а Америка избавлялась от темного куриного мяса, которое по спросу среди отечественных потребителей явно проигрывало белому.

Однако довольно скоро эта обоюдная радость сошла на нет: оказалось, что куриной ножкой можно сделать весьма жесткий политический ход. «Первой ласточкой» стал месячный запрет на ввоз американской курятины, введенный в 2002 году, когда было объявлено об обнаружении в «ножках Буша» сальмонеллы.

Источник: РИА "Новости"

Насытившись и окрепнув, Россия в 2006 году пригрозила отменить действующие преференции для американской курятины — как официально заявлялось, по соображениям ветеринарной безопасности. Однако многие эксперты считали по-другому: по их словам, таким прессингом Москва рассчитывала получить право на вступление в ВТО, для чего надо было добиться от США отмены поправки Джексона-Вэника, накладывавшей торговые ограничения из-за действовавшего в Советском Союзе запрета на выезд евреев за рубеж.

«Эмбарго на американскую замороженную курятину, если оно останется в силе, положит конец бизнесу на $800 млн, который составляет половину всего американского экспорта мяса птицы, и нанесет мощный удар по производителям в ряде штатов, например, в Миссисипи, — писал московский корреспондент The Christian Science Monitor Фред Вир. — Американские чиновники говорят, что запрет не имеет под собой научных обоснований, и обвиняют Москву в протекционизме».

В итоге в 2012 году поправку Джексона-Вэника отменили, а Россия присоединилась к глобальной торговой организации. Американские аграрии получили от этого свою выгоду, но не очень надолго: в августе 2014 года Москва, отвечая на санкции Запада из-за Крыма и ситуации на юго-востоке Украины, ввела ответное торговое эмбарго, под которое подпала и пресловутая американская птица. А меньше чем через год премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия сама способна обеспечить себя курятиной.