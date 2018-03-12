Экспорт мороженого из Приморья в КНР снизился на 70% из-за подделок и роста курса юаня

Источник: ИТАР-ТАСС

«По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, в прошлом году в Китай было отгружено 202 тонны приморского мороженого», — сообщила администрация Приморья, уточнив, что более 155 тонн составила продукция Арсеньевского молочного комбината и около 45 тонн — Владивостокской фабрики мороженого.

По данным краевой администрации, в 2016 году из Приморья в Китай отгрузили около 700 тонн этой продукции.

Эксперты отмечают, что падение объемов экспорта произошло не только в Приморье, но и в других регионах России, но наиболее заметным оно оказалось на Дальнем Востоке.

Как сообщила ТАСС доцент кафедры маркетинга, коммерции и логистики Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ШЭМ ДВФУ) Елена Носкова, это связано с изменением курса юаня и тем, что российское мороженое в Китае довольно дорого. Так, вафельный «Стаканчик» стоит 18 юаней или 180 рублей.

«Падение объемов экспорта при сохранении доходов от него — это ситуация, которая произошла со многими отдельными регионами: Кемеровская область совсем не смогла экспортировать, Москва смогла продать примерно тот же объем (на 7% больше тонн, чем в предыдущий год), но на 61% дороже. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что приморские и хабаровские производители мороженого не смогли адаптировать цены на свою продукцию под изменения покупательской способности китайских потребителей», — отметила собеседница.

Китайский фальсификат дешевле

Помимо недальновидной ценовой политики, спад экспорта приморского мороженого также обусловлен чередой подделок.

«По словам экспертов, в силу повышенного спроса на наше мороженое, китайские производители наладили выпуск конрафакта, прикрываясь марками приморских компаний. Китайский фальсификат стоит намного дешевле приморского продукта, при этом качество мороженого находится на низком уровне. Большинство граждан КНР даже не знает, какой вкус имеет оригинальное мороженое», — сообщила ТАСС Елена Носкова.

Как отметила заведующая кафедрой маркетинга, коммерции и логистики ШЭМ ДВФУ Ирина Романова, российское мороженое в Китае ценят за его натуральный вкус.